Turista francese ferito sul Monte Vettore: recuperato con l’elicottero e trasferito a Torrette

Nel tardo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stato attivato per prestare soccorso a un turista francese rimasto ferito durante un’escursione sul massiccio del Monte Vettore, nell’Ascolano. L’uomo è caduto lungo il percorso, riportando traumi al volto e un sospetto trauma spinale. L’incidente si è verificato in un’area montana che ha reso necessario l’intervento dei soccorritori specializzati, chiamati a raggiungere rapidamente il ferito e a garantirne il recupero in sicurezza. Sul posto è intervenuto l’elicottero Icaro 02, il cui impiego ha consentito il rapido recupero dell’infortunato. Dopo le prime operazioni di soccorso, il turista francese è stato trasferito all’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona, dove è stato affidato ai sanitari per gli accertamenti e le cure del caso.

La presenza di un sospetto trauma spinale, insieme ai traumi riportati al volto, ha reso necessario il trasporto in una struttura ospedaliera attrezzata per approfondire le condizioni dell’uomo.

Soccorso Alpino sul posto anche per l’accompagnatore

L’accompagnatore del turista, rimasto sul luogo dell’incidente, è stato raggiunto e assistito dalle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche. I tecnici sono intervenuti nell’area del Monte Vettore per garantire supporto anche alla persona che si trovava con l’escursionista ferito.

L’intervento delle squadre di terra ha permesso di completare le operazioni di assistenza nell’area interessata dalla caduta, mentre il ferito veniva recuperato e trasferito in ospedale.

Presenti anche i Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati insieme al Soccorso Alpino nelle operazioni successive all’incidente. La macchina dei soccorsi si è attivata nel tardo pomeriggio per rispondere alla richiesta di aiuto sul massiccio del Monte Vettore.

Il turista francese è stato quindi elitrasportato a Torrette di Ancona per gli accertamenti necessari dopo la caduta avvenuta durante l’escursione.