Ue verso 40 membri: spunta l’ipotesi Canada nel nuovo piano di allargamento

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha rilanciato il dibattito sull’allargamento dell’Unione Europea, proponendo una prospettiva ambiziosa: portare l’Ue dagli attuali 27 membri fino a 40 Stati. Secondo quanto riportato dal quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, ripreso da diversi media internazionali, Stubb ha indicato la necessità di pensare a un’Unione più ampia, capace di includere non soltanto Paesi europei oggi fuori dal blocco, ma anche realtà extra continentali considerate strategiche. La proposta è emersa durante una conferenza sull’energia in Finlandia, dove il presidente ha affrontato il tema del futuro geopolitico dell’Europa e del ruolo che l’Unione Europea potrebbe assumere in una fase internazionale segnata da nuove tensioni, competizione tra blocchi e ridefinizione degli equilibri globali.

Canada nell’Ue: l’ipotesi evocata da Stubb

L’elemento più sorprendente dell’intervento di Alexander Stubb riguarda il Canada, citato come possibile candidato in una prospettiva di allargamento non più rigidamente limitata al continente europeo. Il presidente finlandese ha evocato l’ipotesi in chiave ironica, facendo riferimento all’idea di Washington di rendere il Canada il 51° stato degli Stati Uniti.

Stubb ha dichiarato: “non sarebbe meraviglioso se il Canada fosse il 28° stato dell’Ue invece del 51° stato degli Stati Uniti?”. La frase ha attirato l’attenzione internazionale perché inserisce il Canada in un ragionamento politico più ampio, legato alla necessità di costruire meccanismi di adesione più flessibili e adatti a un contesto globale in trasformazione.

L’ipotesi, tuttavia, resta politicamente lontana da un percorso concreto. Il primo ministro canadese Mark Carney ha infatti ufficialmente escluso qualsiasi negoziato per l’adesione al blocco lo scorso giugno.

Kaja Kallas sostiene la possibilità guardando al confine artico

A rafforzare il dibattito sull’eventuale avvicinamento del Canada all’Unione Europea è intervenuta anche Kaja Kallas, alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Kallas ha sostenuto questa possibilità citando il confine artico condiviso, un elemento geografico e strategico che avvicina il Canada allo spazio di interesse europeo.

Il riferimento all’Artico non è secondario nel quadro geopolitico attuale. La regione è sempre più centrale per le rotte commerciali, l’energia, la sicurezza e la competizione internazionale. In questo contesto, la prospettiva di un rapporto più stretto tra Ue e Canada viene presentata come parte di una visione più ampia, nella quale la geografia politica non coincide necessariamente con i confini tradizionali del continente europeo.

Regno Unito, Norvegia e Islanda tra i potenziali candidati

Nel suo intervento, Stubb ha menzionato anche Paesi europei già fortemente integrati con l’Unione sul piano economico, politico o strategico, ma oggi esterni al blocco. Tra questi figurano il Regno Unito, la Norvegia e l’Islanda.

Il riferimento al Regno Unito riporta al centro il tema dei rapporti post-Brexit e della possibile evoluzione futura delle relazioni tra Londra e Bruxelles. La citazione di Norvegia e Islanda, invece, richiama Paesi che condividono con l’Unione Europea numerosi interessi, pur non essendone membri.

La proposta di Stubb non si limita quindi ai Paesi candidati già formalmente inseriti nei processi di avvicinamento all’Ue, ma amplia il campo a Stati che, per ragioni storiche, economiche e geopolitiche, potrebbero rientrare in un nuovo disegno europeo.

Balcani occidentali, Ucraina, Moldavia e Georgia al centro dell’allargamento

Tra i potenziali candidati indicati dal presidente finlandese figurano anche i Balcani occidentali, da anni al centro della politica di allargamento dell’Unione Europea. La regione resta una delle aree più rilevanti per la stabilità del continente e per la credibilità della prospettiva europea.

Stubb ha inoltre richiamato la necessità di valutare l’adesione di Ucraina, Moldavia e Georgia, tre Paesi che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nel dibattito sull’allargamento dell’Ue. La loro collocazione geopolitica rende il processo di avvicinamento al blocco europeo una questione non soltanto istituzionale, ma anche strategica.

Nel ragionamento del presidente finlandese, l’allargamento dell’Unione non appare come un semplice ampliamento numerico, ma come una scelta politica destinata a incidere sulla sicurezza, sull’influenza internazionale e sulla capacità dell’Europa di agire come soggetto globale.

Stubb invita l’Ue a considerare seriamente anche la Turchia

Un altro passaggio rilevante dell’intervento riguarda la Turchia. Stubb ha sottolineato che i partner dell’Ue dovrebbero anche “considerare seriamente la Turchia” dopo aver valutato l’Ucraina, la Moldavia e la Georgia.

Il riferimento alla Turchia riapre un dossier complesso e storico nei rapporti con Bruxelles. Il Paese è da tempo legato al percorso di adesione europea, ma il negoziato ha attraversato fasi di forte rallentamento e tensione politica. L’invito di Stubb a “considerare seriamente la Turchia” colloca Ankara all’interno di una visione più ampia dell’allargamento, nella quale l’Unione Europea dovrebbe valutare il proprio futuro anche in termini di peso geopolitico e capacità di attrazione.

Una nuova architettura europea oltre i confini tradizionali

La linea proposta da Alexander Stubb va oltre la tradizionale idea di adesione fondata esclusivamente sull’appartenenza geografica al continente europeo. Il presidente finlandese ha invitato a ragionare in termini più ampi, sottolineando la necessità di costruire strumenti istituzionali capaci di includere un numero maggiore di Paesi.

Stubb ha esortato a “pensare in grande e con una prospettiva geografica”, indicando la possibilità di creare meccanismi flessibili per includere sia nazioni europee sia Paesi extra continentali. In questa visione, l’Unione Europea potrebbe trasformarsi in una piattaforma politica più ampia, capace di associare Stati con interessi comuni anche al di fuori dei confini geografici tradizionali.

Meccanismi di adesione flessibili per un’Ue più ampia

La conclusione dell’intervento di Stubb sintetizza il cuore della proposta: un’Unione Europea allargata, più flessibile e capace di adattarsi ai nuovi scenari internazionali. Il presidente finlandese ha dichiarato: “dobbiamo allargare o, quantomeno, creare meccanismi di adesione sufficientemente flessibili per includere un totale di 40 Stati europei o anche extraeuropei”.

La formulazione indica una doppia possibilità: da un lato un vero e proprio allargamento dell’Ue, dall’altro la creazione di forme di partecipazione o adesione più elastiche, in grado di coinvolgere Paesi che condividono interessi strategici con Bruxelles ma che potrebbero non rientrare nei percorsi tradizionali di ingresso.

La proposta di Alexander Stubb riapre così il confronto sul futuro dell’Unione Europea, sul suo perimetro politico e sulla capacità del blocco di rispondere ai cambiamenti globali. L’idea di un’Ue da 40 membri, con possibili aperture anche a Paesi extraeuropei come il Canada, segna una prospettiva destinata ad alimentare il dibattito sulle prossime trasformazioni dell’Europa.