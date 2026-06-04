Un nuovo studio svela l’epico trasporto della Pietra dell’Altare di Stonehenge attraverso l’antica Gran Bretagna

Una nuova ricerca della Curtin University ha rivelato come una delle pietre più misteriose di Stonehenge sia stata probabilmente trasportata per centinaia di chilometri attraverso la Gran Bretagna, superando terreni impervi e mettendo in luce le straordinarie capacità delle antiche comunità. La Pietra dell’Altare centrale di Stonehenge è un megalite di arenaria di sei tonnellate che si ritiene abbia avuto origine nella Scozia nordorientale, a circa 700km dalla piana di Salisbury, a sottolineare la straordinaria portata del suo viaggio. Il nuovo studio si basa su precedenti scoperte che escludevano i ghiacciai come unico meccanismo di spostamento delle pietre, rafforzando la conclusione che il trasporto attraverso terreni difficili sia stato opera dell’uomo, piuttosto che di affidamento ai processi naturali dell’era glaciale.

I ricercatori si sono ora concentrati su come potrebbe essere stato questo viaggio, combinando la datazione dei granuli minerali con la modellazione delle calotte glaciali per individuare l’origine della pietra e verificare se i ghiacciai avrebbero potuto trasportarla verso sud.

Un viaggio tutt’altro che semplice

Il coautore principale, il Dottor Anthony Clarke, del gruppo Timescales of Minerals Systems presso la School of Earth and Planetary Sciences della Curtin University, ha affermato che i risultati suggeriscono che il viaggio fu tutt’altro che semplice e che probabilmente richiese un’attenta pianificazione in più fasi. “Piuttosto che essere trasportata naturalmente dal ghiaccio, le prove indicano un movimento deliberato e attentamente pianificato attraverso un paesaggio impervio e variegato“, ha dichiarato il Dottor Clarke.

“La nostra modellazione mostra che i ghiacciai potrebbero aver trasportato le rocce per parte del percorso durante l’ultima era glaciale, potenzialmente fino al Dogger Bank nel Mare del Nord, ma non nell’Inghilterra meridionale, il che significa che la pietra avrebbe comunque dovuto essere trasportata per centinaia di chilometri dall’uomo. La ricerca indica che non esistevano percorsi glaciali praticabili che collegassero direttamente la regione di origine a Stonehenge, rafforzando la conclusione che fosse necessario il trasporto umano. Questo suggerisce invece che la pietra sia stata probabilmente spostata a tappe, combinando potenzialmente il trasporto via terra con il trasporto fluviale o costiero laddove possibile“.

Organizzazione e cooperazione

Il Dottor Clarke ha affermato che i risultati rivelano un livello di organizzazione e cooperazione tra le comunità neolitiche finora non pienamente compreso. “Trasportare una pietra di queste dimensioni su una distanza così lunga avrebbe richiesto pianificazione, coordinamento e una profonda conoscenza del territorio, per non parlare di una determinazione straordinaria”, ha dichiarato il Dottor Clarke. “Lo studio dimostra come la combinazione di analisi geologica e modellazione computerizzata possa contribuire a risolvere interrogativi di lunga data sulla costruzione di Stonehenge”.

Le ricerche future mireranno a individuare con precisione la provenienza della Pietra dell’Altare nella Scozia nordorientale e ad approfondire le possibili vie di trasporto utilizzate dalle comunità preistoriche.

La ricerca è stata condotta in collaborazione con esperti della Sheffield Hallam University, dell’Università di Sheffield, di Wessex Archaeology e dell’Università di Bristol nel Regno Unito.