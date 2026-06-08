UNOOSA e ASI uniscono le forze per rafforzare il diritto spaziale in Africa

L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Extra-atmosferico (UNOOSA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno annunciato una nuova collaborazione che punta a portare in Africa competenze fondamentali nel campo del diritto spaziale. La missione, prevista per novembre, si terrà a Malindi, in Kenya, e rientra nel Global Space Law Project dell’UNOOSA, consolidando la collaborazione tra le due organizzazioni per l’esplorazione e l’uso pacifico dello Spazio extra-atmosferico. L’economia spaziale globale è in piena espansione, con un valore stimato intorno ai 1.800 miliardi di dollari entro il 2035. Questo rappresenta un’opportunità senza precedenti per le economie emergenti, ma comporta anche rischi legati alla sicurezza e alla sostenibilità dell’ambiente spaziale, data la crescente quantità di satelliti, operatori e Paesi attivi in orbita.

Una normativa spaziale chiara e ben sviluppata permette ai Paesi di partecipare pienamente all’economia spaziale globale. Un quadro giuridico solido, allineato al diritto spaziale internazionale, garantisce prevedibilità, favorisce gli investimenti e crea condizioni per una crescita sostenibile del settore. Inoltre, una regolamentazione nazionale coerente contribuisce alla sicurezza, alla sostenibilità e alla protezione delle attività spaziali a beneficio di tutti.

L’Africa, che registra un numero crescente di attori nel settore spaziale, è una priorità nelle iniziative dell’UNOOSA volte a sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di quadri normativi nazionali nel continente.

Obiettivi della missione in Kenya

La missione, che si svolgerà presso il Centro Spaziale Luigi Broglio dell’ASI a Malindi, riunirà funzionari ed esperti provenienti da tutta l’Africa. L’obiettivo principale è supportare l’elaborazione di legislazioni spaziali nazionali, tradurre gli obblighi internazionali in strumenti regolatori concreti e promuovere la cooperazione regionale tra gli attori del settore spaziale africano.

Il Centro Spaziale Luigi Broglio, con la sua lunga storia e consolidata esperienza nelle attività di capacity building, offrirà la sede ideale per questa iniziativa di portata internazionale.

Le dichiarazioni dei vertici

Secondo Aarti Holla-Maini, direttrice dell’UNOOSA, “il diritto spaziale non è un concetto astratto: determina se un Paese può partecipare all’economia dello spazio su un piano di parità. Le missioni dell’UNOOSA hanno dimostrato concretamente la loro efficacia: gli Stati con cui abbiamo collaborato hanno ratificato trattati, istituito agenzie spaziali e registrato i propri satelliti. La nostra partnership con l’Italia ci consente di portare competenze giuridiche e regolatorie direttamente agli Stati africani, affinché possano partecipare alle attività spaziali alle proprie condizioni”.

Teodoro Valente, presidente dell’ASI, ha aggiunto: “l’iniziativa congiunta dell’ASI e dell’UNOOSA conferma l’impegno dell’Italia a sostegno dell’Africa, in linea con il Piano Mattei per l’Africa, il quadro strategico italiano per la cooperazione con la regione. Con il rapido progresso delle tecnologie spaziali, è fondamentale che tutti gli Stati mantengano il passo nel garantire il rispetto dello Stato di diritto nello spazio. Il diritto spaziale non rappresenta un onere, ma un investimento in comportamenti responsabili che rafforzano la nostra capacità collettiva di continuare a fare affidamento sulle soluzioni spaziali, ormai essenziali per la vita e il benessere delle persone in tutto il mondo”.

Crescente domanda di consulenza tecnica

Le richieste di assistenza tecnica e consulenza da parte dell’UNOOSA sono in costante aumento, poiché sempre più Paesi cercano di istituire o rafforzare i propri quadri normativi nazionali in materia di diritto spaziale. Questo serve non solo a evitare lacune regolatorie che potrebbero renderli vulnerabili a forme di sfruttamento, ma anche a sviluppare attivamente i propri settori spaziali. Collaborazioni come quella con l’ASI consentono all’UNOOSA di adempiere al proprio impegno di assistere tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nello sviluppo, nell’attuazione e nell’aggiornamento dei rispettivi quadri normativi nazionali, in piena conformità con il diritto spaziale internazionale.

La missione di Malindi rappresenta quindi un passo concreto verso una partecipazione equa e sostenibile dell’Africa all’economia spaziale globale, rafforzando le capacità legali e regolatorie necessarie per navigare con successo il complesso panorama delle attività spaziali.