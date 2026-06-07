Venice Climate Week 2026: il ruolo strategico dell’acqua al centro del forum internazionale The World Blue Community

Con il successo dei primi cinque giorni, durante i quali si sono alternati scienziati, policy maker, imprenditori, artisti e attivisti di rilevanza internazionale, la Venice Climate Week 2026 si conclude lunedì 8 giugno con il forum internazionale The World Blue Community presso la Fondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio. L’evento ha messo al centro della riflessione il ruolo dell’acqua come infrastruttura strategica per la resilienza climatica, la competitività economica e la cooperazione internazionale.

L’apertura del forum: leadership scientifica e istituzionale

I lavori del forum sono stati introdotti da Daniele Franco, Direttore Scientifico della Fondazione Giorgio Cini, già Ministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo Draghi e Direttore della Banca d’Italia. In collegamento da Bruxelles, è intervenuta Jessika Roswall, Commissario Europeo per l’Ambiente, la Resilienza Idrica e l’Economia Circolare, sottolineando l’importanza di un approccio integrato per la gestione delle risorse idriche e per la lotta ai cambiamenti climatici.

Planet Aqua City Awards: premiata l’innovazione urbana globale

Momento culminante della giornata è stata la premiazione dei Planet Aqua City Awards, premio internazionale alla sua prima edizione, realizzato in collaborazione con C40 Cities, il network globale delle metropoli impegnate nella lotta alla crisi climatica. Il riconoscimento celebra le città che si distinguono per leadership, innovazione e capacità di guidare la transizione verso modelli di adattamento climatico, resilienza idrica e sviluppo rigenerativo.

Undici città si sono contese il premio: Amman (Giordania), Barcellona (Spagna), Cascais (Portogallo), Fortaleza (Brasile), Freetown (Sierra Leone), Fuzhou (Cina), Hong Kong (Cina), Jakarta (Indonesia), Medellin (Colombia), Phoenix (USA) e Quezon City (Filippine). L’iniziativa si propone di riconoscere le strategie urbane più efficaci nel promuovere resilienza, innovazione e sostenibilità, trasformando le città d’acqua in veri e propri laboratori di futuro sostenibile.

Planet Aqua Message: nuove forme di governance delle città d’acqua

Durante il forum è stato presentato anche il Planet Aqua Message for the Blue Communities of Tomorrow, documento programmatico elaborato nell’ambito della Venice Climate Week 2026. Il testo punta a promuovere nuove modalità di azione collettiva e governance nelle città che devono affrontare sfide idriche e climatiche sempre più complesse, consolidando l’idea di città come attori proattivi nella gestione delle risorse naturali.

Il futuro delle città: resilienza, rigenerazione e prosperità

A chiudere il forum è stata la riflessione di Andrea Rinaldo, vincitore dello Stockholm Water Prize 2023 e Presidente dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che ha sottolineato la responsabilità delle città come motori di resilienza, rigenerazione e prosperità di lungo periodo. “Le città non si limitano ad adattarsi passivamente, ma contribuiscono a progettare il loro futuro, partendo dall’acqua”, ha dichiarato Rinaldo, sintetizzando la visione centrale della settimana veneziana dedicata al clima e alle comunità d’acqua.

La chiusura del forum rappresenta un momento di sintesi e riflessione sull’importanza strategica dell’acqua non solo come risorsa naturale, ma come elemento centrale per la costruzione di città più sostenibili, resilienti e competitive a livello globale.