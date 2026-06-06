Violenta eruzione del vulcano Shiveluch in Kamchatka: colonna di cenere alta 12.000 metri | VIDEO

Un’imponente eruzione del vulcano Shiveluch ha scosso la penisola della Kamchatka in Russia nella giornata del 6 giugno 2026. L’evento ha generato una colonna di cenere che ha raggiunto un’altezza di 12.000 metri, rendendo l’accaduto uno dei fenomeni più significativi degli ultimi anni nella regione. Secondo le prime osservazioni, l’eruzione del Shiveluch si è manifestata con una violenta emissione di cenere e gas vulcanici, accompagnata da flussi piroclastici che hanno interessato le pendici del vulcano. Gli esperti hanno sottolineato che “la colonna di cenere si è sollevata fino a 12.000 metri, con forti emissioni di materiale piroclastico che si sono propagate rapidamente lungo i fianchi del vulcano”.

Le immagini catturate mostrano un cono vulcanico avvolto da dense nubi di cenere, mentre il cielo sovrastante si è tinto di tonalità grigie e arancioni a causa del riflesso della lava incandescente.

Impatto ambientale e sicurezza

L’intensa attività del vulcano Shiveluch ha inevitabilmente comportato rischi significativi per la sicurezza dell’area circostante. Le autorità locali hanno monitorato costantemente la dispersione della cenere, raccomandando misure di precauzione per evitare contaminazioni dell’aria e dei corsi d’acqua vicini. Il Shiveluch è uno dei vulcani più attivi della Kamchatka, con una lunga storia di eruzioni violente. La sua attività è costantemente monitorata dalle autorità vulcanologiche russe, che mantengono allerta la popolazione sulle possibili emergenze legate a improvvise esplosioni di cenere o colate laviche. L’eruzione odierna conferma ancora una volta la pericolosità e l’imprevedibilità di questo gigante geologico.

La violenta eruzione del vulcano Shiveluch rappresenta un evento significativo per la regione della Kamchatka. Le autorità continuano a sorvegliare attentamente l’attività vulcanica, ribadendo la necessità di misure di sicurezza e precauzioni per limitare i rischi derivanti dalla dispersione di cenere e gas vulcanici.