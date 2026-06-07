Vitamina D, crolla il falso mito dell’estate: il Sole non ricarica le riserve

Molti di noi sono fermamente convinti che sia sufficiente trascorrere qualche giornata all’aperto durante i mesi estivi per ripristinare in modo del tutto naturale i livelli di vitamina D impoveriti dal grigiore invernale. Tuttavia, uno studio recente sta scuotendo le basi di questa credenza, rivelando che per vasti gruppi della popolazione il tanto sperato recupero stagionale non si verifica affatto. I ricercatori hanno documentato che l’energia del Sole, pur battendo forte nei mesi caldi, fallisce nel riportare i parametri alla normalità in diverse categorie a rischio, lasciandole esposte a un deficit cronico e silenzioso. Si tratta di una scoperta inattesa che stravolge le nostre abitudini sanitarie e ci obbliga a prestare molta più attenzione a un problema diffuso, prolungato e costantemente ignorato.

Una carenza che resiste al cambio di stagione

I ricercatori della Newcastle University hanno condotto un’indagine approfondita analizzando i campioni di sangue di quasi 300 volontari tramite un semplice test pungidito. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica European Journal of Clinical Nutrition, hanno evidenziato che i livelli di questa preziosa sostanza rimanevano ostinatamente bassi per l’intero corso dell’anno. La problematica ha colpito in particolare gli anziani e le persone appartenenti a minoranze etniche residenti nel Nord della Gran Bretagna. Più della metà degli adulti a partire dai 65 anni di età presentava quantità del tutto insufficienti nel sangue, con tassi di incidenza persino superiori tra i gruppi etnici minoritari. L’aspetto che ha maggiormente stupito la comunità scientifica è stata la totale assenza di miglioramenti significativi durante la bella stagione.

Perché i raggi solari non fanno effetto

Questa nuova prospettiva medica smonta la storica convinzione secondo cui pochi mesi di cielo sereno possano bastare a riempire nuovamente i serbatoi corporei. La questione emerge con particolare gravità nelle regioni settentrionali, dove la radiazione luminosa risulta debole per gran parte dell’anno. La sintesi cutanea si attiva nel momento in cui i raggi ultravioletti raggiungono la nostra pelle, eppure intervengono numerosi fattori di blocco come l’invecchiamento, la pigmentazione scura, l’applicazione di creme solari, l’abbigliamento e la posizione geografica. Con l’avanzare degli anni il corpo umano perde efficienza in questo processo produttivo, abbassando le difese naturali. Avere quantità inadeguate di vitamina D ostacola il corretto assorbimento del calcio e compromette pesantemente la salute ossea, spianando la strada a condizioni cliniche severe come osteoporosi, rachitismo, debolezza muscolare e difetti nella funzione immunitaria.

Un necessario cambio di rotta per la sanità

Bernard Corfe, professore di nutrizione umana alla Newcastle University e co-leader del progetto di ricerca, ha sottolineato quanto sia sorprendente notare l’assenza di miglioramenti proprio nel periodo in cui la medicina tradizionale si aspetterebbe un fisiologico recupero. Il professore ha chiarito che per le persone che vivono in aree come il Nord dell’Inghilterra l’azione del Sole non rappresenta alcuna garanzia, indicando il bisogno di soluzioni più costanti nel tempo. Le istituzioni si trovano ora di fronte a un evidente punto cieco nella sanità pubblica, che impone l’elaborazione di strategie molto più incisive per tutelare i cittadini. Gli studiosi suggeriscono di integrare indicazioni chiare durante le visite di base, raccomandando l’uso mirato di integratori per combattere la carenza a lungo termine e promuovendo linee guida dietetiche strutturate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni comunità.