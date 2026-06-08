Volo salvavita: bimbo di 7 anni trasportato d’urgenza da Sigonella a Ciampino | FOTO

Un delicato intervento di trasporto sanitario d’urgenza si è concluso nella tarda serata del 7 giugno, con l’impiego di un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare, in servizio con la 46ª Brigata Aerea. La missione ha consentito il trasferimento rapido di un bambino di 7 anni, in condizioni cliniche critiche e in imminente pericolo di vita, dall’aeroporto di Sigonella fino a Ciampino, garantendo continuità assistenziale durante tutto il viaggio.

Il piccolo paziente era ricoverato presso l’Ospedale San Vincenzo a causa di una grave patologia e necessitava di un trasferimento immediato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura specializzata dove ha potuto ricevere cure urgenti e altamente specialistiche. Vista la criticità del quadro clinico, è stato necessario l’impiego di un C-130J, velivolo da trasporto pesante in grado di imbarcare direttamente un’ambulanza con a bordo il paziente e l’équipe sanitaria, assicurando assistenza medica continua anche durante il volo.

L’intervento è stato attivato su richiesta della Prefettura di Roma e autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, organismo responsabile della gestione dei trasporti sanitari d’urgenza con la flotta aerea di Stato.

L’equipaggio della 46ª Brigata Aerea, di stanza a Pisa e in prontezza operativa per missioni di questo tipo, è decollato intorno alle 23:30 locali da Sigonella, atterrando a Ciampino poco prima dell’una di notte. Da lì, l’ambulanza ha proseguito immediatamente verso la struttura ospedaliera romana. Come da prassi per le operazioni di emergenza sanitaria, l’Aeronautica Militare conferma la disponibilità costante, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, di uomini e mezzi per il trasporto urgente di pazienti, organi, équipe mediche e, quando necessario, mezzi di soccorso operativi.