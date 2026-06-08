Wizz Air annuncia l’inizio della fine della modalità aereo: la connettività Starlink arriverà nel 2027

Per decenni, che lo si desiderasse o meno, volare ha comportato un inevitabile effetto collaterale profondamente radicato nell’esperienza dei passeggeri, ovvero l’isolamento digitale forzato. Quando le porte dell’aereo si chiudevano, il mondo di chi era a bordo rimaneva a terra in modo definitivo. Durante il viaggio i messaggi restavano senza risposta, le e-mail rimanevano lungamente in attesa nella posta in uscita e le famiglie perdevano temporaneamente il contatto con i propri cari, mentre gli eventi sportivi in diretta venivano persi a causa della totale mancanza di rete. Fino ad oggi, decollare significava letteralmente scomparire dalla rete per tutta la durata della tratta.

Wizz Air archivia ufficialmente questa era nei cieli europei

Oggi Wizz Air annuncia ufficialmente il piano di introduzione della connettività Starlink su tutta la propria flotta a partire dal 2027, diventando a tutti gli effetti la prima compagnia aerea ultra-low-cost europea a portare la tecnologia avanzata di internet a bordo di Starlink a milioni di viaggiatori. Questo annuncio rappresenta una tappa significativa non solo per la storia e lo sviluppo commerciale di Wizz Air, ma anche per l’intera evoluzione del trasporto aereo accessibile e sempre connesso globale.

La democratizzazione di internet a bordo oltre i novemila metri

Per anni, una connettività di alta qualità a bordo è stata considerata un privilegio rigidamente riservato ai passeggeri delle classi premium. Oggi Wizz Air cambia radicalmente le regole del gioco scegliendo la costellazione satellitare sviluppato da SpaceX per rendere disponibile la soluzione di connettività più avanzata del settore aeronautico anche nel segmento dei voli economici, garantendo a chiunque una connessione internet ad alta velocità.

“Il trasporto aereo ultra-low-cost ha sempre avuto l’obiettivo di rendere le opportunità accessibili a un numero sempre maggiore di persone”, ha dichiarato Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air. “Nel 2027 porteremo questa filosofia nell’era spaziale. I nostri clienti non dovrebbero essere costretti a scegliere tra tariffe convenienti e una connessione internet affidabile a bordo per rimanere in contatto con le persone, il lavoro e i momenti che contano di più. Siamo orgogliosi di guidare questo cambiamento collaborando con Starlink per offrire il massimo valore ai nostri passeggeri. Let’s WIZZ!”

Velocità e bassa latenza dal decollo fino all’atterraggio

A partire dal 2027 prenderà il via l’installazione del sistema su tutti i velivoli e, grazie a questa importante transizione tecnologica, il tempo di volo non sarà più un forzato volo offline, ma si trasformerà in tempo connesso. I passeggeri della compagnia potranno usufruire liberamente di una rete internet performante, altamente affidabile e caratterizzata da una bassa latenza a oltre 9.000 metri di quota. Inoltre, tutti gli aeromobili di nuova generazione della flotta Wizz Air saranno equipaggiati nativamente con Starlink, garantendo un’esperienza di connettività uniforme e impeccabile indipendentemente dalla rotta coperta o dalla destinazione finale selezionata.

“Siamo entusiasti di portare Starlink a bordo degli aeromobili Wizz Air e di trasformare l’esperienza di viaggio per milioni di passeggeri”, ha dichiarato Jason Fritch, Vice President of Starlink Enterprise Sales di SpaceX. “Garantire a passeggeri ed equipaggi una connettività continua e senza interruzioni a oltre 9.000 metri di quota è esattamente ciò per cui questa tecnologia è stata progettata. Non vediamo l’ora di offrire una connessione internet affidabile e ad alta velocità dal decollo all’atterraggio”.

La fine del compromesso tra tariffe convenienti e connettività

C’è stato un tempo in cui i passeggeri accettavano passivamente che volare significasse essere completamente irraggiungibili, soprattutto quando si sceglieva di viaggiare con una compagnia aerea ultra-low-cost. Attraverso questa partnership strategica d’avanguardia, Wizz Air elimina radicalmente questo storico compromesso per tutti i suoi clienti, decretando l’inizio della obsolescenza per la classica modalità aereo. Lo scopo profondo del viaggio, d’altronde, è da sempre quello di avvicinare le persone e non certamente quello di disconnetterle dalla realtà quotidiana, dal lavoro e dagli affetti più cari.