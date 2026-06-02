Youth4Climate protagonista del documentario Rai sull’80° anniversario della Repubblica

Youth4Climate, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e realizzata dal Centro di Roma del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, sarà protagonista del documentario “Ne Parliamo con il Presidente”, in onda martedì 2 giugno alle 18.50 su Rai 1, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana. La scelta di includere Youth4Climate nel racconto televisivo sottolinea l’importanza del ruolo dei giovani nel costruire soluzioni concrete per affrontare la crisi climatica e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Ottant’anni di Repubblica tra memoria e sfide future

Il documentario ripercorre gli ottant’anni della Repubblica Italiana, intrecciando memoria storica e prospettive per i prossimi decenni. Al centro del racconto ci sono temi strategici per le nuove generazioni, tra cui partecipazione democratica, cambiamento climatico, innovazione, intelligenza artificiale, geopolitica e spazio. La narrazione si sviluppa attraverso conversazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, offrendo una visione che coniuga il passato con le sfide future.

Il riconoscimento dell’impegno giovanile

La presenza di Youth4Climate nel documentario rappresenta un riconoscimento del valore dell’impegno dei giovani nel campo della sostenibilità ambientale e dell’azione climatica. L’iniziativa, nata dalla co-presidenza italiana della COP26, sostiene giovani innovatori e innovatrici di tutto il mondo, offrendo finanziamenti, formazione, visibilità e opportunità di networking. L’obiettivo è promuovere una partecipazione sempre più significativa delle nuove generazioni all’azione climatica globale.

Gilberto Pichetto: “orgogliosi del contributo delle nuove generazioni”

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha commentato con entusiasmo la scelta di Rai: “siamo orgogliosi che Youth4Climate sia stata scelta da Rai tra le iniziative che raccontano il contributo delle nuove generazioni al futuro del Paese e del pianeta. Dal suo avvio, Youth4Climate ha sostenuto centinaia di giovani provenienti da decine di Paesi, contribuendo alla realizzazione di progetti innovativi nei settori dell’energia pulita, della resilienza climatica, della sostenibilità urbana, dell’agricoltura e della tutela degli ecosistemi“.

Una piattaforma per giovani innovatori globali

Da sempre, Youth4Climate si propone come piattaforma internazionale per sostenere i giovani nella creazione di soluzioni innovative per l’ambiente. Grazie al supporto del MASE e del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, migliaia di giovani hanno avuto accesso a risorse, formazione e visibilità, permettendo loro di sviluppare progetti concreti in grado di influenzare positivamente le politiche climatiche e ambientali. La scelta di Rai di raccontare questa esperienza conferma l’importanza del protagonismo giovanile nel futuro del Paese e del pianeta.