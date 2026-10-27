A Roma il confronto sul futuro della competitività: il Presidente ENEA alla conferenza di Confindustria Energia

Il futuro dell’energia e il ruolo della ricerca scientifica nella competitività del sistema produttivo saranno al centro della Conferenza annuale di Confindustria Energia, in programma mercoledì 28 ottobre 2026 a Roma. All’appuntamento parteciperà anche il Presidente ENEA Francesca Mariotti, che interverrà nel confronto dedicato al rapporto tra industria, innovazione e sviluppo tecnologico. L’iniziativa, dal titolo “Generare Futuro: venti anni di dialogo tra Parti sociali, Industria e Istituzioni”, riunirà rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee e del mondo dell’energia per affrontare i temi legati alle prospettive del settore industriale.

Confindustria Energia, a Roma la conferenza con Fitto, Tajani e Pichetto Fratin

La conferenza si svolgerà alle ore 10:30 presso le Scuderie di Palazzo Altieri, in via di Santo Stefano del Cacco 1, a Roma. Tra gli interventi previsti figurano quelli di Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, e Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee si inserisce nel tema scelto per l’edizione annuale della conferenza, dedicata ai venti anni di dialogo tra parti sociali, industria e istituzioni.

Il Presidente ENEA Francesca Mariotti alla tavola rotonda su energia e competitività industriale

Uno dei momenti di confronto sarà la tavola rotonda “Energia e industria: costruire la competitività di domani”, alla quale prenderà parte il Presidente ENEA Francesca Mariotti. La sessione sarà dedicata al ruolo della ricerca e del trasferimento tecnologico a sostegno del sistema produttivo, con particolare attenzione al rapporto tra le attività scientifiche, lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e le esigenze delle imprese. Il tema pone al centro del dibattito il contributo che la ricerca può offrire alla competitività industriale, attraverso il collegamento tra conoscenze scientifiche e applicazioni tecnologiche destinate al mondo produttivo.

Ricerca, trasferimento tecnologico e industria al centro del confronto

La partecipazione di ENEA alla conferenza si concentrerà dunque su uno degli aspetti centrali del rapporto tra energia e industria: la capacità di valorizzare i risultati della ricerca attraverso il trasferimento tecnologico. La tavola rotonda offrirà un’occasione di confronto sul sostegno che l’innovazione scientifica può fornire alle attività produttive, nell’ambito di una conferenza che mette in relazione istituzioni, industria e parti sociali. L’appuntamento del 28 ottobre a Roma si inserisce così nel dibattito sul futuro del comparto energetico e sulle condizioni necessarie a costruire la competitività industriale di domani, con il contributo della ricerca e delle competenze tecnologiche.