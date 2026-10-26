A Torino nasce una delle più grandi fabbriche di satelliti d’Europa: il 28 ottobre apre lo Stellar Hub di Space Industries

Mercoledì 28 ottobre 2026 sarà inaugurato ufficialmente a Settimo Torinese, in provincia di Torino, lo Stellar Hub, la nuova fabbrica di satelliti realizzata da Space Industries. Lo stabilimento, situato in Strada della Cebrosa 24, rappresenta il progetto industriale attraverso il quale l’azienda italiana punta a sviluppare un modello di produzione in serie di satelliti, applicando al settore spaziale i principi di efficienza e organizzazione tipici della manifattura industriale. Al centro della struttura si trova una camera bianca di 2mila metri quadrati, una delle più grandi in Europa, che sarà visitabile per la prima volta in occasione dell’inaugurazione. L’evento consentirà inoltre di conoscere da vicino le aree dedicate alle attività di assemblaggio, integrazione e test dei veicoli spaziali.

Una camera bianca di 2mila metri quadrati tra le più grandi d’Europa

Uno degli elementi principali dello Stellar Hub di Settimo Torinese è la dimensione degli ambienti destinati alle lavorazioni spaziali. La struttura dispone infatti di una camera pulita di 2.000 metri quadrati, che rientra tra le più grandi presenti in Europa. Si tratta dello spazio nel quale Space Industries concentra le attività industriali necessarie alla realizzazione dei satelliti, secondo un modello organizzativo orientato alla produzione seriale. La superficie della camera bianca costituisce una delle caratteristiche distintive del nuovo impianto e sarà al centro delle visite previste per il 28 ottobre. Accanto agli spazi destinati alla produzione saranno accessibili anche le aree di test presenti nello stabilimento. Tra queste figurano la camera termovuoto e l’area dedicata ai test di vibrazione, entrambe inserite nel percorso di visita della fabbrica. La possibilità di osservare gli ambienti produttivi e le infrastrutture di prova permetterà di conoscere l’organizzazione delle attività svolte all’interno del nuovo polo industriale.

Space Industries, l’impresa italiana nata a Torino nel 2025

Dietro la realizzazione dello Stellar Hub c’è Space Industries S.p.A., una nuova impresa italiana attiva nel settore spaziale, fondata a Torino nel 2025 dal gruppo Comat e da Giuseppe Santangelo, imprenditore italo-americano con una lunga esperienza internazionale nel comparto aerospaziale. L’azienda nasce con un obiettivo industriale preciso: industrializzare la produzione dei satelliti, introducendo nel settore spaziale la logica e l’efficienza della manifattura seriale. Il progetto punta dunque a organizzare le lavorazioni secondo un modello di produzione in serie, trasferendo nel comparto aerospaziale un’impostazione tipica delle attività manifatturiere. La nuova fabbrica di Settimo Torinese costituisce la struttura attraverso la quale Space Industries intende sviluppare questa attività, concentrando nello stesso stabilimento le operazioni necessarie alla preparazione e alla verifica dei satelliti e dei veicoli spaziali.

Assemblaggio, integrazione e test di satelliti fino a 600 chilogrammi

L’attività industriale di Space Industries comprende le operazioni di assemblaggio, integrazione e test, indicate nel settore aerospaziale con la sigla AIT. Lo stabilimento è destinato a lavorare su satelliti e veicoli spaziali fino a 600 chilogrammi, una caratteristica che definisce il campo operativo della nuova fabbrica. Le attività di assemblaggio riguardano la preparazione e l’unione dei diversi elementi che costituiscono il veicolo spaziale, mentre l’integrazione permette di riunire le componenti e i sistemi nella configurazione prevista. Le successive operazioni di test sono dedicate alle verifiche necessarie nell’ambito del processo produttivo. All’interno dello Stellar Hub queste lavorazioni si affiancano alle infrastrutture di prova, tra cui la camera termovuoto e l’area per i test di vibrazione. La presenza degli ambienti produttivi e delle aree di verifica nello stesso complesso è parte dell’organizzazione industriale sviluppata da Space Industries per la propria attività nel settore dei satelliti.

Il 28 ottobre l’inaugurazione dello Stellar Hub: il programma della giornata

L’inaugurazione ufficiale dello Stellar Hub si svolgerà mercoledì 28 ottobre 2026 presso la sede di Space Industries, in Strada della Cebrosa 24 a Settimo Torinese. La giornata inizierà alle ore 9:00 con gli accrediti riservati ai giornalisti. Dalle 9:30 alle 10:30 è previsto il Press factory tour, una visita dedicata esclusivamente alla stampa, durante la quale sarà possibile accedere per la prima volta alla grande camera bianca di 2mila metri quadrati e alle aree di test dello stabilimento. Alle 10:30 seguirà il welcome coffee, mentre alle 11:00 prenderà il via la cerimonia ufficiale di inaugurazione. Il taglio del nastro è fissato per le 12:15, seguito alle 12:30 da un ulteriore factory tour. La giornata si concluderà con un light lunch, previsto alle 13:30. Con l’apertura dello Stellar Hub, Space Industries inaugura così a Settimo Torinese il proprio stabilimento dedicato alla produzione seriale di satelliti e veicoli spaziali, mettendo al centro del progetto una delle più estese camere bianche europee e un’organizzazione industriale che comprende assemblaggio, integrazione e test.