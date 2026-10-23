Aeronautica Militare, presentato a Bari il Calendario 2027: tecnologia, capacità operative e solidarietà | FOTO

Innovazione tecnologica, prontezza operativa, deterrenza e difesa dello spazio aereo. Sono questi alcuni dei temi al centro del Calendario 2027 dell’Aeronautica Militare, presentato a Bari nella serata del 22 ottobre alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e delle autorità civili, militari e religiose. Dodici scatti inediti accompagnano il racconto della Forza Armata, mettendo in evidenza non soltanto l’evoluzione dei mezzi e dei sistemi tecnologici, ma anche il ruolo fondamentale del personale che ogni giorno contribuisce alla sicurezza nazionale e agli impegni dell’Italia nell’ambito dell’Alleanza Atlantica.

“Ogni immagine di questo calendario racconta una parte dell’Aeronautica Militare: le capacità che esprimiamo, l’evoluzione tecnologica che accompagna la nostra missione e, soprattutto, le donne e gli uomini che ogni giorno ne sono protagonisti. Dietro ogni velivolo e ogni sistema ci sono competenze, preparazione e dedizione, che consentono di tradurre il progresso tecnologico in capacità operative concrete e queste in sicurezza per il Paese. Questa edizione restituisce l’immagine di una Forza Armata che, saldamente ancorata ai propri valori, continua a evolversi e a guardare al futuro, ampliando i propri orizzonti e preparandosi alle sfide che l’attendono. Un percorso nel quale il fattore umano resta centrale e nel quale l’innovazione acquista pieno significato attraverso il servizio all’Italia“, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva.

Dodici immagini per raccontare missioni e capacità

Realizzato attraverso 12 fotografie inedite del Centro Produzione Audiovisivi “Troupe Azzurra”, su concept editoriale della Rivista Aeronautica, il calendario propone un percorso attraverso le principali attività operative della Forza Armata. Dalla difesa dello spazio aereo alla proiezione del potere aerospaziale, passando per la sorveglianza e la ricognizione, le operazioni di ricerca e soccorso, il trasporto aereo e il rifornimento in volo, le immagini restituiscono una panoramica delle capacità che caratterizzano l’impegno dell’Aeronautica Militare.

Non mancano i riferimenti alle forze speciali e al supporto alle operazioni, ambiti nei quali la preparazione del personale, l’integrazione dei sistemi e la disponibilità di tecnologie avanzate rappresentano elementi determinanti per l’efficacia degli interventi. Il risultato è un racconto visivo che unisce dimensione operativa e fattore umano, mostrando come l’innovazione tecnologica si traduca in strumenti concreti al servizio della difesa e della sicurezza del Paese. Una prospettiva che guarda anche alle responsabilità internazionali dell’Italia e al contributo della Forza Armata nell’ambito dell’Alleanza Atlantica.

“Un dono dal cielo”, la solidarietà al centro dell’evento

Accanto alla presentazione del calendario, l’iniziativa ha dato spazio anche alla solidarietà con il progetto “Un dono dal cielo”, promosso dall’Aeronautica Militare insieme all’Associazione Arma Aeronautica. Il progetto è rivolto a 3 realtà pediatriche italiane: l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, la Fondazione Buzzi di Milano e l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Un’iniziativa che affianca al racconto delle capacità operative della Forza Armata una dimensione sociale, sottolineando l’importanza del sostegno ai bambini e alle strutture impegnate nella cura dell’infanzia.

Dove trovare il Calendario AM 2027

Il Calendario dell’Aeronautica Militare 2027 è edito dalla Rivista Aeronautica e nasce dalla collaborazione tra Difesa Servizi e Giunti Editore. La pubblicazione è disponibile nelle librerie, sui canali online di Giunti e attraverso il sito istituzionale dell’Aeronautica Militare. Con le sue 12 immagini, l’edizione 2027 si propone così di raccontare una Forza Armata in continua evoluzione, nella quale tecnologia, preparazione professionale e dedizione del personale concorrono a un obiettivo comune: servire l’Italia e contribuire alla sicurezza collettiva.