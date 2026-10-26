Allerta in India per il ciclone Arnab: evacuazioni in vista e scuole chiuse sulla costa orientale

Cresce l’allerta lungo la costa orientale dell’India per l’arrivo del ciclone Arnab, atteso sulla terraferma entro mercoledì mattina. Le autorità degli Stati dell’Andhra Pradesh e dell’Odisha hanno avviato i preparativi per mettere in sicurezza la popolazione, con evacuazioni nelle aree più esposte, chiusure scolastiche e misure preventive per limitare i danni causati dal maltempo. Secondo il servizio meteorologico indiano, il sistema depressionario, formatosi sul Golfo del Bengala e successivamente intensificatosi fino a diventare una tempesta ciclonica, potrebbe effettuare il landfall in Andhra Pradesh con raffiche di vento fino a 140 km/h. Le previsioni indicano inoltre la possibilità di un ulteriore rafforzamento del fenomeno prima del suo impatto sulla costa.

Piogge torrenziali e venti di tempesta

Il passaggio di Arnab potrebbe determinare precipitazioni da abbondanti a estremamente intense nei distretti costieri settentrionali e centrali dell’Andhra Pradesh, con possibili criticità legate ad allagamenti, esondazioni e interruzioni dei servizi essenziali. Il maltempo potrebbe estendersi anche alle regioni meridionali del vicino Odisha, dove le autorità stanno predisponendo misure di protezione per gli abitanti delle zone più vulnerabili. L’intensità delle precipitazioni, associata alle forti raffiche di vento, rappresenta il principale fattore di rischio nelle ore che precederanno e seguiranno l’approdo del ciclone.

Evacuazioni e misure preventive

L’Andhra Pradesh ha individuato circa 570mila persone potenzialmente vulnerabili, secondo quanto riferito a Reuters da un alto funzionario della gestione delle emergenze dello Stato. Le operazioni di evacuazione sono previste a partire dalla serata di lunedì ora locale, con l’obiettivo di trasferire la popolazione più esposta in luoghi sicuri prima del peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le autorità hanno inoltre chiesto alle imbarcazioni ancora in mare di rientrare a terra e disposto di accelerare gli interventi per il ripristino dell’energia elettrica in caso di interruzioni della rete. In Odisha, il governo ha annunciato la chiusura di scuole e college in 5 distretti per martedì e mercoledì. È stata inoltre predisposta l’evacuazione degli abitanti delle aree a bassa quota verso appositi rifugi anticiclone, strutture destinate ad accogliere la popolazione durante il passaggio dei fenomeni più violenti.

Golfo del Bengala, una delle aree più esposte ai cicloni

Il Golfo del Bengala è una delle principali regioni del mondo per la formazione dei cicloni tropicali. I sistemi che si sviluppano in quest’area possono intensificarsi rapidamente e raggiungere le coste dell’India orientale, provocando venti distruttivi, piogge estreme e gravi conseguenze per le comunità costiere.