Allerta Meteo 22 ottobre, forti piogge, grandine, raffiche di vento e rischio trombe marine: le zone colpite

La violenta perturbazione che ha flagellato l’Italia tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre inizia ad allontanarsi dal nostro Paese, ma i suoi effetti non smetteranno di influenzare le condizioni meteo della nostra Penisola. Sarà ancora possibile attività temporalesca da locale a sparsa sul settore orientale dell’Italia, con il rischio di avere forti piogge concentrate, grandine di piccole dimensioni, raffiche di vento convettive e la possibilità di trombe marine sulle coste. È quanto indica PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, giovedì 22 ottobre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“La saccatura in quota di origine atlantica tenderà ad evolvere in direzione della Penisola Balcanica, seguita da un flusso di correnti occidentali moderatamente ondulate che ospiteranno un veloce cavo d’onda in rapida evoluzione da Ovest a Est tra mattino e primo pomeriggio. L’avvezione fredda in media e alta troposfera e flussi temporaneamente ciclonici potranno favorire attività temporalesca da locale a sparsa sul settore orientale della Penisola, e più frequente sull’area balcanica compresa nel dominio di previsione”, si legge nel bollettino PRETEMP.

“I fenomeni saranno in prevalenza organizzati grazie al maggiore gradiente termico verticale, tuttavia i parametri termodinamici e di shear non depongono per strutture convettive particolarmente organizzate, salvo in forma locale in corrispondenza di boundary di basso livello tra le correnti sinottiche e i flussi modulati dall’orografia e profili costieri. Per le suddette aree varrà un livello 0 per forti piogge concentrate, principalmente sul comparto balcanico causa lifting orografico sui versanti esposti, grandinate di piccole dimensioni, e raffiche di vento convettive. Possibili anche trombe marine sulle aree costiere”, conclude il bollettino stilato dagli esperti di PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: