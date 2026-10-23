Allerta Meteo 23 ottobre: le zone colpite oggi da piogge intense, trombe marine e grandine

La giornata di oggi, 23 ottobre, si apre con una nuova fase di maltempo, portando un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche su diverse regioni della penisola. Un fronte instabile sta infatti attraversando il nostro territorio, spinto da dinamiche in alta quota che favoriscono la rapida formazione di nubi cariche di pioggia e fenomeni localmente intensi. Il quadro generale appare piuttosto dinamico e soggetto a rapide evoluzioni nel corso delle prossime ore.

Allerta Meteo, le previsioni e le aree coinvolte

Il bollettino valido per la giornata odierna è stato elaborato dal gruppo PRETEMP, un team di lavoro dedicato allo studio e alla previsione dei fenomeni temporaleschi severi in Italia, il quale specifica sempre di non emettere allerte meteo ufficiali, fornendo bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Analizzando l’attuale situazione sinottica, nel bollettino si legge: “Una nuova veloce onda corta in alta troposfera transiterà nel corso della giornata all’interno del flusso zonale, accompagnata da una linea di instabilità al suolo“. Questo transito determinerà un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. Entrando nel dettaglio geografico e territoriale, la previsione del gruppo indica che “alcuni rovesci e deboli temporali in ambiente scarsamente energetico potranno generarsi a causa del gradiente termico verticale e orizzontale tra alto Tirreno, mar Ligure e alto Adriatico“. Le aree maggiormente esposte ai fenomeni si concentrano quindi a Nord-Ovest e a Nord-Est, con particolare riferimento ai litorali.

Rischio grandine e fenomeni vorticosi in mare

Nonostante l’ambiente atmosferico risulti complessivamente poco carico di energia, la complessa dinamica dei venti e le sensibili differenze di temperatura tra la superficie del mare e l’aria sovrastante potrebbero generare eventi di forte impatto locale. A tal proposito, il bollettino sperimentale di PRETEMP conclude la sua analisi chiarendo apertamente che “piogge intense transitorie, alcune trombe marine e grandine di piccole dimensioni saranno possibili“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: