Allerta Meteo 29 ottobre, aria fredda dai Balcani verso l’Italia: rischio piogge, grandine e trombe marine. Ecco dove

Peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni ioniche e adriatiche centro-meridionali nella giornata di domani, giovedì 29 ottobre. A determinarlo sarà un ciclone sui Balcani in moto retrogrado, che favorirà introdurrà l’afflusso di masse d’aria più fredda e relativamente instabile. Il rischio sarà quello di avere rovesci, trombe marine e sporadiche grandinate dalle Marche fino in Calabria. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, giovedì 29 ottobre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Il moto retrogrado dalla Penisola balcanica di un moderato vortice ciclonico in quota, introdurrà l’afflusso di masse d’aria più fredda e relativamente instabile provenienti dai quadranti settentrionali, mentre nei bassi strati un minimo barico chiuso in prossimità del Mar Egeo estenderà una debole saccatura all’Adriatico centro-meridionale e Ionio, che nel corso della giornata potrà portasi in direzione del Canale di Sardegna ove non si esclude la chiusura di un piccolo minimo alla mesoscala”, si legge nel bollettino di PRETEMP. “Stanti bassi valori di CAPE sull’intero dominio di previsione per l’origine continentale delle masse d’aria, e parametri di shear al più moderati nei bassi livelli causa confluenze tra correnti nord-orientali sinottiche e flussi nord-occidentali in prossimità delle aree costiere, la probabilità di temporali sarà bassa, principalmente dovuta al gradiente termico verticale (aria fredda in quota), al lifting orografico sui rilievi e a temperature superficiali ancora superiori alla norma sul mare”, viene spiegato.

“L’organizzazione degli eventuali sistemi sarà assai modesta risolvendosi in celle isolate. Tenderanno a prevalere brevi rovesci ma qualche episodio associato a debole attività elettrica non è da escludere nelle aree a livello 0. Tale livello riguarderà essenzialmente la possibilità di qualche tromba marina misociclonica e sporadiche grandinate di piccole dimensioni. Attività temporalesca un poco più organizzata potrà riguardare il Nord Africa compreso nel dominio laddove potranno anche aversi forti piogge concentrate”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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