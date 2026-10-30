Allerta Meteo 30 ottobre, trombe marine con landfall e grandinate: le aree a rischio oggi

L’autunno entra nel vivo portando con sé una nuova fase di maltempo che potrebbe colpire diverse regioni del nostro Paese nella giornata di oggi, venerdì 30 ottobre. Correnti fredde in discesa dal Nord-Est dell’Europa stanno innescando un calo termico e un aumento della nuvolosità che rischiano di generare fenomeni meteorologici localmente intensi, facendo scattare quindi l’allerta meteo. L’attenzione è rivolta in modo particolare alle regioni meridionali e alle Isole Maggiori, dove l’aria gelida in quota andrà a scontrarsi con la superficie del mare ancora relativamente calda. Questa dinamica termica rappresenta il carburante perfetto per lo sviluppo di repentine celle temporalesche e colpi di vento.

Le previsioni del gruppo PRETEMP

Per comprendere al meglio la complessa evoluzione meteorologica odierna, risulta fondamentale fare riferimento alle analisi elaborate dal gruppo PRETEMP: si tratta di un gruppo di lavoro dedicato allo studio e alla previsione dei fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È doveroso specificare che il gruppo non emette in alcun modo allerte meteo, competenza esclusiva degli organi istituzionali, bensì fornisce previsioni di natura puramente probabilistica e sperimentale. Il loro lavoro si concentra sull’individuazione delle condizioni termodinamiche ideali per lo sviluppo di grandine, nubifragi e fenomeni vorticosi.

Il bollettino PRETEMP per la giornata odierna

Per la giornata di oggi, il gruppo ha evidenziato il rischio concreto di fenomeni avversi legati all’interazione tra masse d’aria di estrazione diversa. Di seguito riportiamo integralmente la previsione pubblicata da PRETEMP valida per oggi:

“Sull’Italia continua l’influsso di correnti fresche e secche di origine continentali, legate all’ingresso di nuclei freddi in quota da nordest. Nella giornata del 30 Ottobre un nucleo freddo a 500 hPa si posizionerà sul centro-sud Italia, condizionando una lieve instabilità verticale. Il CAPE sarà abbastanza scarso, tuttavia nei mari meridionali le correnti da nordest incontreranno acque via via più calde e subiranno umidificazione e andranno in convergenza orografica sui monti. Qualche locale temporale poco organizzato potrà formarsi, con qualche forte pioggia localizzata e grandinata isolata, specialmente sulle zone orientali più vicine al nucleo freddo in quota. Delle isolate trombe marine potrebbero generarsi con landfall favorito sulle coste ioniche/adriatiche del centrosud e su Sardegna orientale e Sicilia settentrionale“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: