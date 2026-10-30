Allerta Meteo 31 ottobre, temporali sul mare minacciano diverse regioni: rischio piogge e grandine, ecco dove

Correnti fredde continueranno ad interessare le regioni del Centro-Sud Italia anche nella giornata di domani, sabato 31 ottobre. Anche se l’instabilità maggiore sarà concentrata in mare, alcune regioni potrebbero essere interessate dai fenomeni, sia sui settori costieri che sui rilievi esposti. Il rischio è quello di piogge intense localizzate, accompagnate al più da grandine di piccole dimensioni. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, sabato 31 ottobre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Nella giornata di sabato sul dominio previsionale persisteranno condizioni cicloniche derivanti da una saccatura in discesa da latitudini artiche che continuerà a veicolare flussi relativamente freddi e passaggi di anomalie di PV in quota verso i settori meridionali del dominio”, si legge nel bollettino PRETEMP. “L’instabilità maggiore sarà principalmente sul mare e concentrata nei bassi strati, dove si prevedono valori di MLCAPE sino a 500-800 J/kg e CAPE 0-3 km anche superiore a 150-200 J/kg, con massimi di shear anche superiori a 15 m/s concentrati sullo Ionio dove la convezione potrà essere anche organizzata ma difficilmente interessare la terraferma. Sul resto delle zone si prevede convezione isolata con brevi rovesci o temporali sul mare in movimento verso sud-ovest interessando parzialmente alcune regioni, specie sui settori costieri e rilievi esposti. Sulla fascia adriatica i fenomeni potranno interessare anche le zone più interne a ridosso della catena appenninica. Un livello di pericolosità 0 sarà pertanto valido per piogge intense localizzate accompagnate al più da grandine di piccole dimensioni. È prevista una generale attenuazione dei fenomeni dalla serata”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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