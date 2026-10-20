Allerta Meteo, “burrasca forte e piogge eccezionali”: le regioni colpite, il bollettino dell’Aeronautica

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo estremamente severo che sta per abbattersi su gran parte della penisola, portando con sé precipitazioni abbondanti e venti di burrasca, facendo scattare l’allerta meteo. Nelle prossime ore una vasta perturbazione attraverserà il Paese partendo dalle regioni di Nord/Ovest per poi estendersi rapidamente verso il versante tirrenico e le regioni meridionali. Le condizioni atmosferiche si preannunciano particolarmente critiche, con il rischio concreto di nubifragi capaci di scaricare al suolo enormi quantità d’acqua in tempi ristretti. A rendere la situazione ancora più delicata sarà l’intensa ventilazione, destinata ad agitare i bacini marittimi e a sferzare le coste con raffiche violente.

L’avviso ufficiale del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare

In merito alla forte ondata di maltempo, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un bollettino di previsione di fenomeni intensi, emesso alle ore 14 di oggi 20 ottobre 2026, che riportiamo integralmente: “Persistono precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco fino al termine della giornata di oggi, martedì 20 ottobre 2026, sulla Sardegna e sull’Emilia-Romagna occidentale, con quantitativi di precipitazione che su quest’ultima regione potranno assumere carattere di eccezionalità; fino alla sera di domani, mercoledì 21 ottobre 2026, su Piemonte e Toscana, con quantitativi di precipitazione che, localmente, potranno assumere carattere di eccezionalità sul Piemonte, e, fino a termine della giornata di oggi, sulla Toscana; fino al termine della giornata di domani, mercoledì 21 ottobre 2026, sulla Lombardia.

Si prevedono precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco dalla sera di oggi, martedì 20 ottobre 2026 e fino alla serata di domani, mercoledì 21 ottobre 2026 sul Lazio; dalla sera di oggi, martedì 20 ottobre 2026 e fino al termine della giornata di domani, mercoledì 21 ottobre 2026 sul Veneto; dalla sera di oggi, martedì 20 ottobre 2026 e fino alle prime ore di dopodomani, giovedì 22 ottobre 2026, sul Friuli-Venezia Giulia; dalle prime ore di domani, mercoledì 21 ottobre 2026 e fino alla serata, su Molise, con particolare riferimento al relativo settore appenninico, Campania e Basilicata, in estensione alla Puglia dalla mattinata. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si prevede vento forte dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte, dalla mattina di domani, mercoledì 21 ottobre 2026 e fino alla mattina di dopodomani, giovedì 22 ottobre 2026, su Sardegna e Toscana, con particolare riferimento al relativo settore costiero di quest’ultima; mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevede, infine, dal pomeriggio e fino a termine giornata di domani mercoledì 21 ottobre 2026, stato del mare fino a molto agitato al largo del Mar Ligure“.

Il significato del bollettino e l’allerta meteo

Il documento tecnico evidenzia in modo chiaro la severità del quadro atmosferico atteso, sottolineando i quantitativi di pioggia eccezionali e la forza dei venti che spazzeranno le nostre regioni. È fondamentale specificare che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi riportate si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche fisiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni tecniche fornite dall’Aeronautica Militare sono prive di valutazioni dirette connesse all’impatto idrogeologico o idraulico sul territorio. Per conoscere i dettagli sul livello di criticità locale, sui possibili allagamenti, frane o allerte specifiche per le singole zone, la cittadinanza deve fare costante riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale. Questi ultimi vengono emessi quotidianamente dal Servizio Nazionale di Protezione Civile, che declina le previsioni meteorologiche in veri e propri codici colore di allerta per le diverse aree geografiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: