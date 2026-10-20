Allerta Meteo, caldo con lo scirocco ma domani irrompe il maestrale e inizia il crollo termico: arriva il freddo vero, assaggio d’inverno nel weekend dell’ora solare!

La giornata di oggi, martedì 20 ottobre, si presenta con connotati termici marcatamente anomali su tutto il territorio nazionale sotto il profilo termico, a causa dell’ondata di maltempo in atto. Una vasta circolazione depressionaria in approfondimento tra la Penisola Iberica e la Francia ha innescato un vigoroso richiamo di correnti meridionali, facendo impennare le colonnine di mercurio ben oltre i valori tipici del periodo autunnale. I venti caldi di scirocco stanno soffiando diffusamente lungo tutto lo Stivale, determinando un clima tipicamente primaverile o persino tardo estivo lungo le pianure e le fasce costiere italiane. Nelle principali città della pianura veneta e lungo l’arco ligure e adriatico il termometro ha raggiunto valori ragguardevoli, toccando +20°C a Verona, Treviso, Padova, Genova, Rimini e Ancona, mentre la città di La Spezia è salita a quota +21°C.

Scendendo verso il Centro-Sud e i grandi arcipelaghi insulari, la risalita d’aria calda si fa ancora più decisa, alimentata da isoterme subtropicali di matrice nordafricana che avvolgono l’intero bacino centro-meridionale. Si registrano infatti +22°C a Bari, Lecce e Crotone, mentre salgono a +23°C centri urbani nevralgici come Roma, Napoli, Firenze, Catania, Messina e Siracusa. Le isole maggiori vivono una vera e propria parentesi fuori stagione, con l’aria tiepida che abbraccia litorali e vallate interne: abbiamo infatti +24°C a Cagliari, per poi toccare +25°C a Reggio Calabria e Agrigento. I picchi più sbalorditivi interessano la Sicilia occidentale e gran parte della Sardegna, dove il mercurio raggiunge +26°C a Palermo, Trapani, Sassari e Iglesias, culminando nei +27°C misurati a Oristano. Si tratta di condizioni meteorologiche eccezionali per la fine di ottobre, destinate tuttavia a dissolversi molto rapidamente nel corso delle prossime quarantotto ore.

La dinamica del mulinello ciclonico: come il vortice franco-spagnolo risucchia l’aria africana

Per comprendere l’origine di questa improvvisa ondata di caldo anomalo, è necessario analizzare il meccanismo della complessa sinottica europea in atto. Tra la Spagna e la Francia è entrato in azione un profondo ciclone atlantico, una vasta depressione che ruota in senso antiorario su scala continentale. Questa configurazione barica funziona esattamente come un gigantesco mulinello atmosferico: sul suo lato occidentale scendono masse d’aria polari verso l’oceano, mentre lungo il suo fianco ascendente orientale si attiva un potente risucchio d’aria calda continentale direttamente dall’entroterra nordafricano. Questo flusso risale senza sosta il Mediterraneo centrale, scaldandosi ulteriormente per compressione e per attrito orografico lungo i versanti montuosi sottovento.

La risalita calda prefrontale carica l’atmosfera di umidità e pulviscolo desertico, creando il classico cielo lattiginoso e gonfiando le temperature a tutte le quote troposferiche. In quota, alla superficie isobarica di 850 hPa a circa 1.500 metri di altitudine, transitano isoterme comprese tra +14°C e +18°C, valori che in questo periodo dell’anno risultano decisamente fuori scala. Tuttavia, la natura stessa di questi richiami caldi prefrontali racchiude una precisa legge meteorologica: più è vigorosa la vampata di scirocco richiamata verso nord, più sarà traumatico ed energetico il contrasto termico generato dall’avanzata della massa d’aria fredda posizionata subito a ridosso del fronte.

Mercoledì sera irrompe il maestrale: spazzerà via lo scirocco facendo crollare le temperature

Il quadro meteo-climatico è destinato a subire una rottura drastica e repentina. L’intera configurazione sinottica barcollerà già nel corso della giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, quando il centro motore del vortice ciclonico si sposterà dalla Francia verso il bacino occidentale del Mediterraneo. Nella prima parte del giorno il respiro tiepido sciroccale continuerà a farsi sentire al Sud e sul versante ionico, ma sarà l’ultimo sussulto della mitezza. Dal tardo pomeriggio e in particolare dalla serata di mercoledì, una possente irruzione di maestrale farà il suo ingresso tumultuoso attraverso la porta del Rodano e il Golfo del Leone, dilagando con raffiche tempestose sul Mar di Sardegna e sul Mar Ligure.

L’ingresso dei venti nordoccidentali sancirà l’inizio dell’allerta meteo per un clamoroso crollo termico, caratterizzato da una sferzata di aria nettamente più densa, fredda e instabile. Il fronte freddo spazzerà via le correnti di scirocco in poche ore, innescando una linea di contrasto termico pronunciata lungo i nostri bacini marittimi. Sono attese forti burrasche di vento, mareggiate lungo i litorali occidentali esposti e un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche con lo sviluppo di temporali a cordone, rovesci intermittenti e violenti colpi di vento. Il termometro inizierà a scendere a rotta di collo a partire dalla Sardegna e dai settori alpini e prealpini, ponendo fine alla parentesi anomala.

Giovedì 22 il definitivo crollo termico: la discesa delle temperature invade tutta l’Italia

La giornata di dopodomani, giovedì 22 ottobre, vedrà la depressione insediarsi stabilmente sul Mediterraneo, spalancando le porte all’estensione del freddo a tutta la nostra Penisola. Il maestrale e il libeccio freddo spingeranno l’aria instabile attraverso le Alpi e l’Appennino, facendo crollare i valori termici sia nei massimi diurni sia nei minimi notturni. Da nord a sud si perderanno mediamente tra i sei e gli otto gradi in meno di ventiquattro ore, spazzando via ogni residuo di tepore anche sulle estreme regioni ioniche e sulla Sicilia. Le città che martedì registravano oltre venticinque gradi faticheranno ad avvicinarsi ai diciotto, mentre in Pianura Padana e nelle valli alpine le temperature massime subiranno una netta battuta d’arresto, stabilizzandosi attorno ai dodici o quattordici gradi.

Questa transizione sarà accompagnata da una diffusa instabilità atmosferica, con rovesci a carattere sparso che colpiranno in prevalenza il versante tirrenico, la Campania, la Calabria e le zone interne del Centro. L’aria tersa e secca trascinata dal vento da nord-ovest aumenterà considerevolmente la sensazione di freddo percepito a causa del marcato effetto windchill, rendendo necessario il ripescaggio di abiti decisamente più pesanti. La quota delle precipitazioni sulle zone montane di confine comincerà a scendere in modo evidente, aprendo una fase perturbata che non sarà affatto una semplice rinfrescata temporanea, bensì il primo vero trampolino di lancio verso un assaggio d’inverno fuori stagione.

Nel weekend l’affondo artico: domenica con un assaggio d’inverno con temperature tipiche di metà dicembre

Se la giornata di giovedì riporterà le colonnine di mercurio verso standard più consoni all’autunno, tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre l’alta pressione delle Azzorre punterà verso nord in pieno Atlantico, favorendo lo scivolamento di una saccatura colma di aria polare marittima direttamente verso il cuore del continente europeo e il bacino del Mediterraneo. Il culmine di questa imponente discesa fredda si manifesterà durante il fine settimana, con domenica 25 ottobre che assumerà i connotati di un autentico assaggio d’inverno fuori stagione. Le analisi termodinamiche e le simulazioni modellistiche evidenziano la presenza di un’estesa area caratterizzata da marcate anomalie termiche negative che abbraccerà l’Europa centro-occidentale e l’Italia intera.

I termometri precipiteranno verso il basso, portandosi fino a 10°C sotto le medie del periodo sul Nord Italia, sulle Alpi e su parte delle regioni centrali. La massa d’aria fredda a 850 hPa scavalcherà le barriere montuose settentrionali per adagiarsi sulla Val Padana, mentre l’aria instabile in quota scalzerà ogni residuo tiepido sul resto del Paese. Le temperature massime in molte zone della pianura settentrionale rimarranno su cifre a una sola cifra o a fatica intorno ai dieci gradi in pieno giorno, con valori notturni vicini allo zero nelle vallate, mentre al Centro-Sud le massime scenderanno diffusamente attorno ai quattordici gradi. La percezione generale sarà quella di un vero e proprio antipasto d’inverno: lo sbalzo termico rispetto al martedì sarà talmente profondo e repentino che sembrerà di trovarsi di colpo a metà dicembre, cancellando ogni ricordo della mitezza ottobrina.

Cambio dell’ora solare e prima neve in montagna: sui rilievi alpini fiocchi fin verso i 900-1.000 metri

A rendere questo quadro meteorologico ancora più suggestivo e impattante dal punto di vista percettivo interverrà una precisa coincidenza sul calendario: la notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre segnerà il passaggio all’ora solare. Alle tre del mattino le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di sessanta minuti, tornando alle due. Lo spostamento regalerà un’ora in più di sonno ma comporterà l’anticipo del tramonto nel tardo pomeriggio. La concomitanza tra il buio anticipato e l’ingresso deciso delle masse d’aria fredda farà piombare il Paese in serate improvvisamente buie, lunghe e rigide, amplificando la percezione di questo primo assaggio invernale.

L’elemento più caratteristico di questa dinamica riguarderà la quota delle precipitazioni solide sul settore montano. Non si tratterà di neve in pianura o a quote basse di collina, ma nella fase più acuta del raffreddamento la combinazione tra rovesci convettivi e aria fredda in quota consentirà alla prima neve della stagione di fare la sua comparsa in montagna sulle Alpi fin verso i 900–1.000 metri di altitudine, imbiancando vette, boschi e passi montani. Anche lungo i rilievi più elevati dell’Appennino centro-settentrionale le cime vedranno le prime spolverate bianche a quote di media e alta montagna. Per chi si troverà a transitare sui tratti montani scatterà la raccomandazione di prestare massima attenzione alla viabilità e alla formazione di ghiaccio, salutando definitivamente l’ottobrata per accogliere un primo, netto e pungente anticipo della stagione fredda.

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