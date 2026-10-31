Allerta Meteo, è allarme MEGA-ALLUVIONE per lunedì 2 novembre: il ciclone risale sul golfo di Taranto, oltre 200mm di pioggia a tappeto sul Centro/Sud

La situazione meteorologica che si sta delineando per le prossime quarantotto ore sull’Italia assume connotati di assoluta gravità per le regioni meridionali e per il versante adriatico centro-meridionale. Il perno di questa pericolosa configurazione risiede nella traiettoria millimetrica del ciclone mediterraneo che, dopo essersi isolato sul basso Tirreno a causa dello sprofondamento della goccia fredda artica, compirà una manovra particolarmente insidiosa. Nel corso della giornata di domenica, il minimo barico traslerà verso levante tagliando l’istmo calabrese per poi risalire direttamente nel cuore del golfo di Taranto.

Questo posizionamento barico rappresenta la configurazione più temibile e pericolosa per l’idrografia dell’Italia meridionale. La rotazione antioraria dei venti attorno all’occhio depressionario attiva infatti un violentissimo richiamo di correnti orientali e sciroccali che scorrono sulla superficie marina, caricandosi di vapore acqueo ed energia termica. Questa immensa massa d’aria umida e instabile viene letteralmente proiettata contro le coste e le catene montuose del centrosud peninsulare, trovando nel contempo un getto freddo e pesantissimo proveniente da nord-est. L’incontro tra queste masse d’aria contrapposte genererà una persistente linea di convergenza stazionaria capace di innescare temporali autorigeneranti ad asse obliquo, i cosiddetti sistemi convettivi a mesoscala, che scaricheranno quantitativi pluviometrici eccezionali su aree geografiche vastissime.

Perché lunedì 2 novembre è il giorno più pericoloso: terreni saturi e convergenza esplosiva

L’apice di questa devastante ondata di maltempo si concentrerà nella giornata di lunedì 2 novembre, che si preannuncia come un vero e proprio incubo idrogeologico per gran parte del meridione. Il fattore che amplifica a dismisura il rischio di un’alluvione disastrosa non è legato soltanto all’intensità oraria delle precipitazioni attese, ma alla condizione preesistente dei suoli. Il territorio arriva a questo appuntamento già duramente provato: in molte aree del sud e in particolare in Puglia, infatti, sta piovendo a dirotto fin dalla giornata di ieri e ulteriori rovesci insistenti stanno interessando la regione anche oggi.

Con i terreni ormai prossimi alla saturazione totale, la capacità del suolo di trattenere o drenare ulteriore acqua è ridotta allo zero termodinamico. Qualsiasi goccia di pioggia che cadrà dal cielo tra domenica sera e lunedì si trasformerà istantaneamente in ruscellamento superficiale, convogliando volumi d’acqua impressionanti verso i canali di scolo, i torrenti e i principali corsi d’acqua. I modelli matematici ad alta risoluzione mostrano per lunedì picchi cumulati superiori ai 200 mm di pioggia, una quantità di precipitazione mostruosa che equivale all’acqua che solitamente cade nell’arco di due o tre mesi autunnali concentrata in una manciata di ore. Questa convergenza esplosiva non lascerà vie di scampo alle pianure e alle vallate fluviali, delineando uno scenario di criticità diffusa su scala interregionale.

Puglia e Basilicata nell’occhio del ciclone: piogge torrenziali e nubifragi da Foggia a Matera

La regione che rischia le conseguenze più drammatiche è senza dubbio la Puglia, epicentro indiscusso della convergenza ciclonica, affiancata a stretto giro dalla Basilicata. L’asse del maltempo più violento colpirà con inaudita ferocia la fascia centro-settentrionale pugliese e l’entroterra lucano: le città e le province di Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Matera e Potenza si trovano esattamente sulla linea di tiro delle correnti forzate dal ciclone. In questo vasto quadrante geografico ci aspettiamo precipitazioni a carattere di nubifragio persistente e continuo: nella sola serata di lunedì potranno abbattersi oltre 200 mm di pioggia, capaci di provocare allagamenti lampo, il collasso delle reti fognarie urbane e l’esondazione di corsi d’acqua storicamente critici.

La furia della tempesta non risparmierà affatto la porzione meridionale della penisola salentina. Anche lungo l’arco ionico e adriatico che racchiude le province di Taranto, Lecce e Brindisi il rischio di nubifragi violenti sarà elevatissimo. In questo settore l’interazione tra i venti di scirocco e levante creerà celle temporalesche multicellulari cariche di pioggia torrenziale, che si abbatteranno su territori a morfologia pianeggiante dove lo smaltimento delle acque meteoriche risulta estremamente lento e complesso. La concomitanza tra le piogge alluvionali e le violente mareggiate che sferzeranno la costa ionica ostacolerà il naturale deflusso dei canali verso il mare, mandando il territorio letteralmente sott’acqua con allagamenti e inondazioni su scala provinciale. I fenomeni più estremi e pericolosi sono previsti estendersi dalla serata di lunedì fino a martedì mattina, prolungando lo stato di allerta meteo per tutta la notte senza alcuna tregua.

L’asse tirrenico tra Calabria e Sicilia: nubifragi a Palermo, Messina e nello Stretto

Mentre il comparto ionico e adriatico farà i conti con la risalita del minimo barico verso il golfo di Taranto, il fronte freddo collegato al ciclone rimarrà attivo e minaccioso sul basso Tirreno, innescando fenomeni di eccezionale violenza tra la Calabria e la Sicilia. Sulla fascia calabrese, la porzione settentrionale della regione risentirà pesantemente della risalita del vortice ionico con piogge estreme e persistenti che flagelleranno l’alto Ionio cosentino e le aree montane del Pollino e della Sila Greca tra lunedì sera e martedì mattina.

Sul versante tirrenico siciliano e calabrese, invece, il richiamo freddo determinerà la formazione di una linea temporalesca particolarmente stretta e profonda. Tra la tarda serata di lunedì e le prime ore di martedì mattina sono attesi veri e propri nubifragi lungo la costa tirrenica della Sicilia, con bersagli principali le città di Palermo e Messina, per poi investire in pieno l’area dello stretto di Messina e la fascia costiera reggina. I contrasti termici esasperati tra il mare ancora caldo e l’irruzione della sacca gelida alimenteranno temporali stazionari marittimi capaci di scaricare decine di litri d’acqua al metro quadro in pochissimi minuti, con un altissimo potenziale di alluvioni lampo nei torrenti montani e nelle fiumare che scendono dai rilievi dei Peloritani e delle Madonie.

Abruzzo, Molise e Campania interna: incubo esondazioni tra Sarno e Irpinia

La vastità di questa ciclogenesi estenderà il raggio d’azione dell’alluvione ben oltre l’estremo Mezzogiorno, colpendo con violenza inaudita anche il medio Adriatico e le aree interne tirreniche. Le regioni di Abruzzo e Molise vivranno ore di estrema preoccupazione lungo tutto il versante orientale esposto ai venti di Bora e Grecale. Le precipitazioni da stau orografico martelleranno incessantemente le colline e le pianure costiere tra Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso e Isernia, gonfiando a dismisura i bacini idrografici adriatici che scendono dal Gran Sasso e dalla Majella.

Scenario altrettanto critico nelle zone interne della Campania, dove il muro dell’Appennino farà da trappola per le masse d’aria cariche di pioggia in risalita da est e da sud-est. Le province di Benevento e Avellino si troveranno in prima linea con accumuli che, esattamente come in Puglia e Basilicata, potranno raggiungere i 200 mm di pioggia già nella sola serata di lunedì. L’intero comprensorio dell’Irpinia, il bacino del Sannio e la fragile valle del Sarno si troveranno ad affrontare un rischio idrogeologico imponente: i terreni argillosi e acclivi non sopporteranno l’urto di precipitazioni così prolungate, aprendo la strada a frane, smottamenti e colate rapide di fango che minacceranno viabilità e centri abitati.

Il fattore freddo e la quota neve: un’ancora di salvezza parziale per i bacini montani

In questo contesto di maltempo estremo, l’unico elemento mitigante per la tenuta dei bacini fluviali sarà rappresentato dalla natura prettamente invernale dell’aria che alimenterà il sistema. Il freddo intenso in discesa dalla Russia farà crollare le temperature su tutto il centro-sud, determinando nevicate precoci e abbondanti lungo la dorsale dell’Appennino meridionale. Questo aspetto termico risulterà provvidenziale: se un carico di pioggia così violento fosse caduto a quote di alta montagna sotto forma liquida, il deflusso istantaneo di miliardi di litri d’acqua avrebbe provocato un’ondata di piena incontrollabile e catastrofica per tutte le vallate a valle. La neve, trattenendo l’acqua in forma solida sulle vette, agirà da spugna naturale riducendo parzialmente il volume idrico complessivo riversato nei fiumi.

Tuttavia, gli esperti mettono in guardia: questo scudo bianco sarà soltanto parziale e non basterà a scongiurare il pericolo di alluvione a quote basse e collinari. Sebbene la quota neve risulti eccezionalmente bassa per i primi giorni di novembre, la precipitazione nevosa rimarrà confinata al di sopra dei 1.500–1.600 metri di altitudine. Tutto ciò che si trova al di sotto di questa soglia altimetrica, ovvero la stragrande maggioranza della superficie territoriale di Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e Campania, riceverà esclusivamente pioggia torrenziale senza soluzione di continuità. Tra i fondovalle e le quote medie montane continuerà a diluviare con intensità eccezionale, lasciando intatto l’alto rischio di esondazioni, smottamenti e disastri idraulici.

Massima allerta per le prossime ore: raccomandazioni e scenari di rischio idraulico

Il quadro meteorologico che accompagnerà l’ingresso di lunedì 2 novembre impone l’adozione delle più stringenti misure di autoprotezione e prudenza da parte della popolazione e delle autorità competenti. La vastità delle aree minacciate da fenomeni a carattere alluvionale richiede una sorveglianza continua dei livelli idrometrici dei fiumi, dei canali di bonifica e dei punti critici della rete viaria secondaria e principale.

Le amministrazioni locali e la cittadinanza di Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia dovranno seguire con costante aggiornamento i bollettini ufficiali della Protezione Civile, limitando tassativamente gli spostamenti non strettamente necessari, evitando scantinati, garage sotterranei e sottopassi durante i momenti di pioggia più intensa, e mantenendosi a distanza di sicurezza dagli argini dei corsi d’acqua e dai litorali sferzati dalle onde. Il Mezzogiorno si prepara a vivere una delle giornate più critiche degli ultimi anni sotto il profilo meteo-idrologico, con una configurazione ciclonica che lascerà ferite profonde sul territorio.

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