Allerta Meteo Emilia Romagna: domani venti di burrasca e rischio temporali, torna la neve

Arpae e Protezione Civile dell’Emilia Romagna hanno emesso un’allerta meteo per vento e stato del mare, valida per la giornata di domani, domenica 1 novembre. Nel dettaglio, è stata emessa allerta GIALLA per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN e per stato del mare nelle province di FE, RA, FC, RN. Per la giornata di domenica 1 novembre, “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e costiera. Inoltre non si escludono temporali sparsi di breve durata più probabili su settore centro-orientale, con possibili effetti associati occasionali e deboli nevicate con quota neve a partire da 1000-1200 metri”, si legge nel bollettino di allerta.

“Nella fascia collinare e montana interessata dalle precipitazioni, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore. È previsto mare agitato al largo. Non si escludono, per effetto del perdurare del moto ondoso, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale”, riporta il bollettino.

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