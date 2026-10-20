Allerta Meteo Emilia Romagna, piogge, temporali e venti di burrasca: attenzione a piene e frane

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento e altri fenomeni, valida per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre. “Nelle prime ore della mattina di mercoledì 21 ottobre saranno ancora possibili temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, sul settore centro-occidentale della regione, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni potranno generare sul crinale appenninico localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Si prevedono inoltre piene sui corsi d’acqua del settore centrale della regione, con possibili superamenti della soglia 1”, si legge nel bollettino di allerta.

“Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica. Mare da molto mosso ad agitato al largo. Sulla costa ferrarese, si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale”, conclude il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.