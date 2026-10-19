Allerta Meteo ESTOFEX, piogge estreme in arrivo in Francia: allarme inondazioni e tornado

Una perturbazione sta seminando il caos nell’Europa occidentale. Dopo le terribili alluvioni causate sulla costa mediterranea della Spagna, dove si registrano almeno 4 vittime e devastazione diffusa, il sistema avanza verso est, colpendo nelle prossime ore la Francia e nella giornata di domani, martedì 20 ottobre, anche l’Italia. ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un bollettino di aggiornamento rispetto alle sue ultime previsioni, al fine di aggiornare il rischio di fenomeni intensi lungo le Cevenne e la costa meridionale della Francia. ESTOFEX precisa anche che “la validità del bollettino non coincide con la durata del rischio di fenomeni intensi, che si protrarrà per tutta la notte”.

Allerta meteo in Francia: l’aggiornamento

“Le ultime osservazioni mostrano un persistente flusso di strato limite (BL) da est/sud-est verso una depressione superficiale in graduale strutturazione sulla parte occidentale del Golfo del Leone/Spagna nordorientale. Questo flusso di umidità in intensificazione funge da punto focale per un’iniziazione convettiva ripetuta (CI) di temporali in movimento verso nord nell’area del bollettino. Per la notte, permane una corrente a getto a bassa quota da sud, piuttosto stabile a 40 nodi, contribuendo a valori di trasporto integrato di vapore acqueo (IVT) efficaci durante le ore notturne. I valori di acqua precipitabile totale superano il 200% rispetto alla climatologia di base e i radiosondaggi previsionali mostrano strati nuvolosi caldi e profondi, CAPE ridotto e molta umidità nella troposfera”, si legge nel bollettino ESTOFEX.

Allarme piogge estreme e tornado

Dalla mezzanotte, gli esperti di ESTOFEX segnalano “un ulteriore miglioramento della convergenza di strato limite lungo i margini orientali della depressione in strutturazione”. “Si prevede che una fascia di DMC (convezione profonda e umida) orientata nord-sud, con precipitazioni estreme, si sviluppi all’interno dell’area” indicata nel bollettino, “con possibili accumuli orari di pioggia compresi tra 60 e 100mm”. “Sono previste fasce circoscritte di precipitazioni tra 250 e 400mm in meno di 12 ore. Sono probabili allagamenti/inondazioni improvvise e non si possono escludere alcuni eventi significativi”, viene evidenziato. “Lungo le coste, sono possibili alcuni tornado, ma questa previsione è valida anche al di fuori” dell’area oggetto del bollettino, “(ad esempio, lungo gran parte delle coste francesi e nell’estremo nord-est della Spagna)”. “Dopo le 06:00 UTC, il sistema convettivo a mesoscala inizia a spostarsi verso est, in linea con la depressione in superficie associata”, conclude il bollettino ESTOFEX.