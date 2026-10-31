Allerta Meteo, focus NEVE sull’Appennino: tra Halloween e Ognissanti scende la quota dei fiocchi, attesi domenica fin verso i 900-1000 metri tra Romagna, Marche e Abruzzo

Il passaggio tra Halloween e Ognissanti si annuncia movimentato per gran parte dell’Italia, con l’arrivo di una massa d’aria fredda che farà scendere le temperature, rinforzerà i venti e contribuirà ad alimentare una fase di maltempo destinata a coinvolgere soprattutto le regioni del Centro-Sud. In questo contesto, l’Appennino sarà uno dei protagonisti della prima parte del mese di novembre, poiché il progressivo raffreddamento dell’atmosfera trasformerà in neve una parte delle precipitazioni attese sui rilievi, prima alle quote più elevate e poi, nella fase più favorevole, anche intorno ai 1000 metri sui settori centrali della catena montuosa.

La neve non arriverà ovunque nello stesso momento e non interesserà tutta la dorsale con la medesima intensità, perché la sua distribuzione dipenderà dalla traiettoria del vortice, dall’esposizione dei versanti alle correnti e dalla persistenza dei rovesci. Le indicazioni previsionali delineano tuttavia una sequenza abbastanza chiara: nel corso delle prossime ore i fiocchi saranno ancora confinati soprattutto alle cime più alte; domenica 1° novembre la quota tenderà a scendere, in particolare tra Romagna, Marche, Abruzzo e Molise; lunedì 2 novembre le precipitazioni potranno proseguire, ma il limite della neve inizierà gradualmente a risalire.

L’aria fredda scende sull’Italia e il vortice richiama precipitazioni

L’evoluzione sarà guidata dalla discesa di una saccatura colma d’aria fredda sull’Europa centrale e sul Mediterraneo, accompagnata nei bassi strati da correnti orientali e nord-orientali che interesseranno in modo più diretto il versante adriatico e le regioni del Centro-Sud. In questo contesto si svilupperà una circolazione depressionaria sul Tirreno meridionale, destinata poi a spostarsi rapidamente verso lo Ionio e l’Adriatico meridionale, mantenendo attiva l’instabilità sulle aree esposte e favorendo il transito di rovesci e temporali.

Il contrasto tra l’aria più fredda in arrivo e il Mediterraneo ancora relativamente mite potrà contribuire a rendere i fenomeni localmente intensi, soprattutto laddove le correnti umide incontreranno i rilievi. L’Appennino, infatti, non è soltanto lo scenario sul quale cadrà la neve, ma anche un elemento che può modificare la distribuzione delle precipitazioni: quando l’aria umida viene costretta a salire lungo i versanti esposti, può raffreddarsi e favorire la formazione di nubi e rovesci più insistenti, mentre sul versante opposto i fenomeni possono risultare meno continui o presentarsi con caratteristiche diverse.

Questo effetto orografico (il cosiddetto Staü) sarà particolarmente rilevante lungo i settori adriatici e orientali, dove l’afflusso da est e nord-est potrà spingere le precipitazioni contro i rilievi di Marche, Abruzzo e Molise. La presenza di un minimo depressionario contribuirà a mantenere in movimento l’aria e a richiamare umidità, ma la posizione esatta del vortice e la sua evoluzione potranno determinare differenze anche sensibili tra un massiccio e l’altro, oppure tra località situate a quote simili ma esposte in modo diverso.

Sabato 31 ottobre, primi fiocchi sulle vette più alte

La giornata odierna ha rappresentato la prima fase del peggioramento, con l’ingresso dell’aria fredda da est e nord-est e un calo delle temperature destinato a farsi sentire soprattutto nelle zone interne e lungo il versante adriatico. Il Grecale soffia con raffiche localmente sostenute sui settori esposti e lungo la dorsale, accentuando la sensazione di freddo e rendendo più rigide le condizioni sulle montagne, dove il vento potrà essere più intenso rispetto ai fondovalle e alle aree riparate.

Le precipitazioni sono ancora irregolari e non interessano tutte le località con la stessa frequenza, ma i fenomeni coinvolgono diverse regioni del Centro-Sud, dalle Marche all’Abruzzo e al Molise, fino alla Campania, alla Puglia, alla Basilicata, alla Calabria e alla Sicilia. In questa prima fase, sull’Appennino centrale la quota neve è attesa intorno ai 1500-1700 metri, con fiocchi sulle cime del Gran Sasso e della Maiella e sulle vette più alte della dorsale, mentre alle quote inferiori prevarranno ancora la pioggia e i rovesci. Con il passare delle ore l’ulteriore raffreddamento della colonna atmosferica potrà favorire un abbassamento del limite delle nevicate, ma sabato non sarà ancora la giornata più favorevole per la neve a quote relativamente basse. Le precipitazioni nevose saranno più probabili alle quote più elevate, dove le temperature e l’altitudine consentiranno ai fiocchi di raggiungere il suolo con maggiore continuità, mentre sulle quote intermedie il risultato dipenderà dall’intensità dei singoli rovesci e dall’evoluzione locale della temperatura.

Domenica 1° novembre, la fase più interessante per la neve a bassa quota

Domenica l’irruzione fredda entrerà nella fase più significativa per il Centro-Sud e per l’Appennino, con il Grecale ancora attivo e il vortice sul Tirreno meridionale che contribuirà a richiamare umidità e a mantenere condizioni instabili. Le precipitazioni potranno diventare più frequenti e insistenti tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, pur con una distribuzione irregolare che potrà riservare differenze marcate anche tra aree vicine.

In questa fase i versanti orientali saranno tra quelli maggiormente esposti, perché il flusso da est e nord-est potrà interagire direttamente con la dorsale e alimentare precipitazioni lungo i rilievi. Sui monti dell’Emilia-Romagna la quota neve potrà attestarsi indicativamente tra 900 e 1000 metri, mentre tra Marche, Abruzzo e Molise il limite iniziale potrà restare attorno ai 1200-1300 metri e scendere nel pomeriggio e in serata verso i 1000 metri. Saranno quindi soprattutto le ore pomeridiane e serali di Ognissanti a offrire le condizioni più favorevoli per osservare la neve a quote insolitamente basse per il periodo.

Gran Sasso e Maiella saranno tra i massicci da seguire con maggiore attenzione, grazie alla loro altitudine e alla possibile esposizione ai flussi orientali, ma anche gli altri rilievi dell’Appennino centrale potranno essere interessati dai fenomeni, con intensità e accumuli differenti in base alla posizione delle precipitazioni. Le nevicate potranno risultare più continue alle quote medio-alte, mentre intorno ai 1000 metri si entrerà in una fascia più delicata, nella quale una variazione relativamente contenuta della temperatura o dell’intensità del rovescio potrà cambiare la natura della precipitazione.

Durante i rovesci più intensi i fiocchi potranno temporaneamente spingersi sotto il limite medio previsto, perché le precipitazioni più forti favoriscono il raffreddamento dell’aria e possono trascinare la neve verso quote inferiori.

Questo non implica, però, che ogni località posta a 1000 metri si imbiancherà: in alcuni casi potrà cadere neve bagnata senza lasciare accumuli significativi, mentre altrove una precipitazione più persistente e una temperatura favorevole potranno produrre una breve imbiancata. Anche la temperatura del terreno avrà un ruolo, poiché dopo settimane più miti il suolo potrà essere ancora relativamente caldo e sciogliere parte della neve appena caduta alle quote più basse.

La quota neve, inoltre, non va intesa come un confine netto che separa con precisione pioggia e neve, ma come un intervallo che può oscillare nel corso della giornata e da una valle all’altra. Se i rovesci saranno intensi e continui, la neve potrà raggiungere temporaneamente quote inferiori; se invece le precipitazioni si attenueranno o si interromperanno, la pioggia potrà prevalere anche a quote più elevate. Per questo motivo, il dato dei 1.000 metri indica una possibilità da seguire nella fase più fredda e instabile, ma non una quota alla quale la neve è garantita in modo uniforme.

Dal Centro al Sud, quote diverse lungo la dorsale

L’Appennino si estende per centinaia di chilometri e attraversa settori con altitudini, esposizioni e condizioni meteorologiche differenti, perciò la quota neve prevista nel tratto centrale non può essere trasferita automaticamente alle montagne del Sud. Tra Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise il calo termico previsto potrà favorire nevicate a quote relativamente contenute, soprattutto domenica, mentre procedendo verso l’Appennino meridionale il limite tenderà in genere a restare più alto e sarà legato all’intensità dei fenomeni e alla traiettoria del vortice.

Le indicazioni disponibili collocano sull’Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia una quota neve generalmente attorno o oltre i 1800 metri, con possibilità di variazioni in base all’evoluzione della circolazione. Altre stime riferite all’irruzione e alle prime giornate di novembre indicano valori più bassi su alcuni settori del Sud, ma la differenza dipende anche dalle aree considerate, dai momenti della previsione e dall’intensità delle precipitazioni: il quadro più prudente è quindi quello di una neve più probabile sulle cime e sui rilievi maggiori, mentre alle quote inferiori la pioggia resterà il fenomeno prevalente.

Anche i rilevi della Sicilia potranno vedere neve alle quote più elevate, ma in genere superiore a quella attesa sull’Appennino centrale. Sui rilievi di Calabria e Basilicata il crollo termico potrà portare condizioni pienamente invernali alle quote maggiori, senza che ciò comporti automaticamente nevicate diffuse a bassa quota. La presenza di precipitazioni abbondanti in alcune aree non coincide infatti sempre con la quota neve più bassa: perché la neve riesca a raggiungere altitudini inferiori servono temperature adeguate lungo tutta la colonna atmosferica, oltre a rovesci sufficientemente intensi e persistenti.

Lunedì 2 novembre, il maltempo prosegue ma la neve tende a risalire

Lunedì il vortice dovrebbe spostarsi verso lo Ionio e l’Adriatico meridionale, mantenendo condizioni di tempo perturbato su diverse regioni del Centro-Sud e consentendo ancora precipitazioni sui rilievi appenninici. Tuttavia, l’evoluzione delle correnti e il graduale richiamo di aria più mite da sud-est favoriranno un rialzo della quota neve, soprattutto nel corso del pomeriggio e della sera. Sull’Appennino centrale i fiocchi potranno ancora interessare le aree montane attorno ai 1200-1300 metri durante le prime ore della giornata, mentre successivamente il limite tenderà a salire verso i 1300-1500 metri.

La neve potrà quindi continuare alle quote medio-alte, ma la finestra più favorevole alle nevicate intorno ai 1000 metri sarà quella compresa tra domenica pomeriggio e la notte successiva, quando l’afflusso freddo e le precipitazioni potranno coincidere nel modo più efficace.

Le eventuali nevicate e i relativi accumuli varieranno da un massiccio all’altro, perché l’orografia, l’esposizione e la persistenza delle precipitazioni potranno creare differenze importanti anche in aree relativamente vicine. Le mappe modellistiche possono offrire indicazioni utili sulla distribuzione generale dei fenomeni, ma non descrivono ogni dettaglio locale e non consentono di stabilire con precisione quanto accumulerà ogni singola montagna o località.

Nel complesso, il fine settimana di Halloween e Ognissanti porterà sull’Appennino una fase dal carattere decisamente invernale, con il ritorno della neve sulle vette già da sabato e un successivo abbassamento della quota durante la giornata di domenica. Il segnale più rilevante riguarda l’Appennino centrale, dove i fiocchi potranno spingersi verso i 1.000 metri nelle ore più fredde e durante i rovesci più intensi, mentre al Sud la neve sarà in genere più probabile sulle cime e sui rilievi maggiori; lunedì le precipitazioni potranno proseguire, ma con il limite delle nevicate in graduale risalita.