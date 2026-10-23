Allerta Meteo, FOCUS sull’ondata di maltempo del fine settimana: forte vento e crollo termico nel weekend dell’ora solare, l’inverno bussa in anticipo sull’Italia!

L’autunno ha deciso improvvisamente di accelerare il passo cedendo il testimone a condizioni meteorologiche tipicamente invernali. Oggi, venerdì 23 ottobre, si apre ufficialmente una fase perturbata severa e strutturata, pilotata da una vasta saccatura colma di aria artica che dal Mare del Nord è riuscita a sfondare con impeto verso il bacino centrale del Mediterraneo. L’ingresso delle correnti instabili sui nostri mari ha innescato una vivace ciclogenesi orografica a ridosso del mar Ligure, dando vita a un profondo minimo di pressione che sta già scaricando le prime piogge torrenziali sulle regioni settentrionali e tirreniche.

I termometri fotografano una situazione termica anomala per la fine di ottobre. Piove forte a Livorno dove la temperatura staziona a malapena sui +15°C in pieno giorno sotto rovesci battenti e cielo plumbeo. La pioggia non risparmia Milano, avvolta da un clima pungente con appena +12°C nel primo pomeriggio e una sensazione termica che preannuncia una serata dai connotati quasi invernali. Condizioni simili si registrano lungo la fascia costiera ligure a La Spezia, battuta da precipitazioni a tratti a carattere di nubifragio, mentre nel cuore del Piemonte spicca il valore quasi invernale di Alessandria, dove la colonnina di mercurio fa segnare appena +11°C a mezzogiorno sotto una pioggia fine e insistente.

Sulle Alpi il richiamo freddo in quota si fa sentire in modo tangibile. La perturbazione ha portato abbondanti nevicate a partire dalle prime ore del mattino a circa 1.400 metri di altitudine, ma con una quota neve in continuo e repentino calo con il passare delle ore, complice il rovesciamento dell’aria fredda verso i fondovalle favorito dall’intensità delle precipitazioni.

Scatta dunque una vera e propria allerta meteo per le prossime ore su gran parte dello stivale. I modelli previsionali ad alta risoluzione confermano un deciso peggioramento tra il tardo pomeriggio e la notte, quando un secondo impulso ancora più energico spazzerà l’intero Nord Italia. I fenomeni più violenti colpiranno il Nord-Est, in particolare Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove l’interazione tra lo scirocco in risalita e i venti freddi settentrionali produrrà rovesci a carattere temporalesco, grandinate e cumulate millimetriche rilevanti sull’alto Adriatico, con massima allerta sulla direttrice compresa tra Venezia e Trieste. Al contempo, nuclei perturbati intensi flagelleranno la Toscana settentrionale e la Sardegna, fungendo da apripista a un weekend che riserverà burrasche su scala nazionale.

Allerta Meteo Sabato 24 ottobre: il fronte freddo conquista il Centro-Sud e la neve scende a quote collinari

La giornata di sabato 24 ottobre sancirà la migrazione del cuore della perturbazione verso le latitudini meridionali, pur mantenendo un’accesa instabilità residua all’estremo Nord-Est. L’elemento saliente della prima parte del fine settimana sarà rappresentato dall’eccezionale carico nevoso che interesserà le Alpi orientali, dove il costante afflusso di aria polare abbasserà la quota delle nevicate fin sotto la soglia psicologica dei mille metri.

I fiocchi bianchi cadranno copiosi fin verso gli 800–900 metri di altitudine tra Dolomiti, Carnia e Alpi Giulie. Si tratta a tutti gli effetti della prima nevicata di rilievo a queste quote per il periodo autunnale, capace di depositare accumuli superiori ai 30 o 40 centimetri oltre i 1.200 metri e di creare scenari fiabeschi ma anche disagi alla viabilità sui principali valichi stradali. L’aria gelida che continuerà ad affluire dalla porta della Bora e dal Rodano favorirà la persistenza della neve oltre gli 800–900 metri su quasi tutto l’arco alpino centro-orientale, regalando il primo vero manto compatto della stagione fredda.

Mentre le vette alpine si tingeranno di bianco, il fronte freddo avanzerà inesorabile lungo la dorsale tirrenica, alimentando violente linee temporalesche prefrontali che andranno a collidere con le masse d’aria più tiepide e umide presenti sui mari meridionali. I fenomeni temporaleschi diventeranno severi sul basso Tirreno, muovendosi rapidamente verso Roma e successivamente abbattendosi con tutta la loro violenza su Napoli e sulle coste della Campania. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, il nucleo instabile scenderà verso Palermo e la costa settentrionale della Sicilia, portando piogge alluvionali, forti scariche elettriche e improvvisi colpi di vento. Nel tardo pomeriggio e nella serata di sabato, l’asse del maltempo traslerà sulla Calabria tirrenica e ionica, dove si temono allagamenti lampo e mareggiate a causa di precipitazioni stazionarie generate dal transito del vortice barico.

Allerta Meteo, tempesta di maestrale con raffiche oltre i 100 km/h e violente mareggiate

A rendere ancora più ostile il quadro atmosferico del fine settimana sarà l’attivazione di venti burrascosi a rotazione ciclonica. Il profondo minimo depressionario in allontanamento verso i Balcani richiamerà con violenza masse d’aria fredda di estrazione groenlandese, scatenando un imponente vento di maestrale che spazzerà l’intera penisola da nord a sud. Lungo il canale di Sardegna, il mar Tirreno e le Bocche di Bonifacio si assisterà a una vera e propria tempesta, con raffiche di vento che supereranno localmente i 100km/h. La forza del vento solleverà onde imponenti, con altezze d’onda significativa che potranno oltrepassare i 5 o 6 metri in mare aperto. Si raccomanda la massima attenzione per forti mareggiate su tutte le coste esposte ai quadranti occidentali e settentrionali: i litorali occidentali della Sardegna, le coste laziali, campane e tirreniche calabre, nonché la fascia settentrionale della Sicilia subiranno violente ingressioni marine, con probabili disagi per i collegamenti marittimi verso le isole minori e allagamenti sui lungomari più vulnerabili.

Il vento soffierà teso e pungente anche sulle pianure interne e lungo le valli appenniniche, accentuando notevolmente il fenomeno del wind chill, ossia la sensazione di freddo percepito dal corpo umano rispetto alla temperatura reale misurata dai termometri. Anche nelle aree dove le piogge cesseranno temporaneamente, l’atmosfera risulterà tesa, fredda e sferzata da raffiche impetuose.

Allerta Meteo, crollo termico tra sabato e domenica: neve sull’Appennino e prime gelate in pianura

L’irruzione artica mostrerà il suo volto più crudo a cavallo tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, momento in cui la massa d’aria polare riuscirà a dilagare indisturbata verso l’intero Centro-Sud. Il divario termico sarà impressionante: in meno di quarantotto ore molte regioni sperimenteranno cali fino a 8 o 10 gradi rispetto alle medie stagionali recenti. Questo brusco raffreddamento farà precipitare la quota delle precipitazioni solide anche lungo la catena appenninica. Dopo le vette alpine, toccherà all’Appennino centro-settentrionale imbiancarsi con convinzione: i fiocchi di neve faranno la loro comparsa inizialmente oltre i 2.000 metri per poi scendere rapidamente fino a 1.600-1.800 metri di altitudine tra Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Abruzzo. Le cime del Gran Sasso, della Majella e del monte Cimone registreranno i primi accumuli nevosi autunnali, accompagnati da bufere di vento e visibilità ridotta a causa della tormenta in quota.

All’alba di domenica 25 ottobre, con l’allontanamento graduale della nuvolosità verso levante e l’attenuazione del vento nei bassi strati, si verificheranno le condizioni ideali per un potente irraggiamento notturno. Nei fondovalle alpini e lungo la Pianura Padana, specialmente nelle zone di campagna tra Piemonte, Lombardia ed Emilia, la colonnina di mercurio scenderà vertiginosamente fino a lambire o sfiorare gli zero gradi, dando luogo alle prime gelate stagionali al suolo. Il freddo risulterà pungente e diffuso anche su tutte le conche interne del Centro-Sud, sancendo una rottura stagionale definitiva e senza appello.

Il ritorno dell’ora solare e l’impatto sul clima: tramonto anticipato e nuove dinamiche termiche

A rendere questo passaggio meteorologico un vero e proprio antipasto d’inverno concorrerà una concomitanza temporale fondamentale: nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna ufficialmente in vigore l’ora solare. Alle tre del mattino le lancette degli orologi andranno spostate indietro di sessanta minuti, facendole tornare sulle due. Questo evento convenzionale produce un impatto psicologico e pratico immediato sulla nostra percezione delle condizioni meteorologiche, anticipando di un’ora solare l’arrivo dell’oscurità e modificando radicalmente il profilo termico della giornata.

Con l’ora solare il tramonto avverrà sensibilmente prima su tutto il territorio italiano. A Trieste e Venezia il disco solare scivolerà sotto l’orizzonte già intorno alle 17:00 o 17:05, a Milano e Roma il tramonto si attesterà attorno alle 17:15, a Napoli intorno alle 17:10, mentre a Palermo non andrà oltre le 17:20. Questo significa che la radiazione solare smetterà di scaldare il terreno con un’ora di anticipo rispetto all’orario cui eravamo abituati. Dal momento che l’apporto termico del sole svanisce bruscamente prima, il raffreddamento per irraggiamento inizierà a svilupparsi in pieno tardo pomeriggio. Chi uscirà da scuola o dall’ufficio tra le 17:30 e le 19:00 troverà già buio pesto e temperature in picchiata libera, avvertendo un freddo notevolmente più severo e tipico dei mesi invernali.

Il passaggio all’ora solare ridisegna anche l’orario di rilevazione delle temperature minime e massime giornaliere, a prescindere dal transito dei fronti perturbati. Durante il regime di ora legale (UTC+2), il mezzogiorno solare astronomico cade all’incirca tra le 13:00 e le 13:20, posticipando il picco di temperatura massima quotidiana a una finestra temporale compresa tra le 15:00 e le 17:00. Con l’adozione dell’ora solare (UTC+1), il culmine dell’insolazione si riposiziona intorno alle 12:00/12:20; di conseguenza, la temperatura massima giornaliera viene raggiunta molto prima sull’orologio, solitamente tra le 14:00 e le 15:00, esaurendo rapidamente il suo potenziale riscaldante già a metà pomeriggio.

Parallelamente si modifica anche la collocazione oraria della temperatura minima: se con l’ora legale il valore più basso della notte viene registrato mediamente a ridosso dell’alba intorno alle 07:30, con l’ora solare il picco di freddo notturno si colloca in media attorno alle 06:30, facendo trovare un’aria più fredda soltanto a chi esce di casa e si mette in viaggio nelle primissime ore del mattino. L’interazione tra questa dinamica astronomica e l’impetuosa ondata di freddo in transito consegnerà all’Italia un fine settimana dai caratteri pienamente invernali, imponendo un rapido cambio di abitudini, l’accensione dei primi riscaldamenti e la massima prudenza alla guida per la presenza di asfalto viscido, raffiche burrascose e i primi banchi di ghiaccio nelle zone rurali.

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