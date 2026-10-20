Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: criticità idrogeologica e idraulica, domani codice arancione

Il Friuli-Venezia Giulia si prepara ad affrontare una fase di forte maltempo. Il Centro Funzionale Decentrato ha emesso un’allerta meteo per criticità idrogeologica e idraulica in vista dell’arrivo di una depressione atlantica, che da domani determinerà l’afflusso di correnti sostenute da Sud in quota e di Scirocco al suolo. Mercoledì 21 ottobre sarà la giornata più critica: sulla zona montana sono attese piogge temporalesche da intense a molto intense, soprattutto sulle Prealpi Carniche durante la notte e le ore del mattino. In pianura le precipitazioni saranno intermittenti, da abbondanti a intense, mentre lungo la costa si prevedono piogge da moderate ad abbondanti, alternate a pause, accompagnate da Scirocco sostenuto. Il vento sarà più forte al mattino e verso il Veneto, con probabili mareggiate lungo il tratto costiero compreso tra Lignano e Grado. Temporali potranno interessare tutte le zone della regione, aumentando il rischio di disagi legati alle precipitazioni e alle condizioni del mare. Giovedì 22 ottobre il maltempo tenderà ad attenuarsi, ma non sarà ancora del tutto finito: sono previste precipitazioni residue, localmente anche abbondanti soprattutto sul settore orientale, mentre la quota neve si manterrà oltre i 1.500 metri circa.

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