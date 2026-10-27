Allerta Meteo, goccia fredda sui Balcani: temporali tra Albania, Grecia e Mar Ionio

Mentre sull’Italia sono presenti condizioni prevalentemente anticicloniche, tra la serata di oggi, martedì 27 ottobre e le prime ore di domani, mercoledì 28 ottobre, una rapida goccia fredda in quota si isola sui Balcani meridionali, evolvendo in un vero e proprio ciclone mediterraneo a cuore freddo. Il ciclone si posizionerà a cavallo tra l’Albania, la Macedonia del Nord e la Grecia settentrionale, per poi sprofondare rapidamente verso il Mar Egeo e il Golfo di Corinto. Il contrasto tra questa lingua d’aria gelida in rapida discesa dal comparto carpatico-danubiano e le acque ancora tiepide dello Ionio e dell’Egeo fornirà l’energia termodinamica necessaria per alimentare precipitazioni convettive particolarmente violente, rovesci temporaleschi e un repentino abbattimento dello zero termico. Queste previsioni trovano conferma nel bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, mercoledì 28 ottobre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Prevalenti condizioni anticicloniche garantiranno stabilità su tutto il territorio nazionale, eccetto tra Albania, Grecia e Mar Ionio dove il progressivo avvicinamento di una goccia fredda dai Balcani potrà formare dei temporali a cella singola e/o multicellulari in mattinata. Un altro livello 0 viene emesso sulla zona costiera occidentale della Tunisia per il transito di una blanda ondulazione da NNW che potrebbe garantire temporali deboli nel pomeriggio-sera”, segnalano gli esperti di PRETEMP nel loro bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: