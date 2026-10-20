Allerta Meteo, il ciclone si abbatte sull’Italia con maltempo estremo: record storico in Corsica, Liguria sott’acqua e allarme per stasera e domani. MAPPE spaventose!

La situazione sinottica sul bacino del Mediterraneo occidentale ha raggiunto livelli di eccezionale pericolosità nella mattinata di oggi, martedì 20 ottobre. Un violentissimo asse di instabilità temporalesca ha preso forma fin dalle prime ore dell’alba sul Mar Tirreno settentrionale e sul Mar Ligure, scatenando autentici nubifragi autorigeneranti che hanno mostrato una potenza distruttiva fuori dal comune. L’episodio più clamoroso si è consumato sulla costa orientale della Corsica, dove la stazione meteorologica di Solenzara ha registrato l’incredibile accumulo di 380mm di pioggia caduti in un lasso di tempo estremamente ristretto. Questo dato mostruoso abbatte e riscrive ufficialmente il record nazionale della Francia per la pioggia più intensa, violenta e abbondante mai registrata nella storia climatica del Paese nell’arco di sole tre ore. Si tratta di quantitativi di acqua spaventosi, pari a quanto normalmente precipita in quasi quattro mesi, che hanno trasformato le strade dell’isola in fiumi impetuosi di fango e detriti, travolgendo corsi d’acqua secondari e isolando diverse frazioni.

Contemporaneamente, il braccio settentrionale della perturbazione ha agganciato la costa ligure di ponente e centrale, scaricando una sequenza ininterrotta di temporali a v-shaped stazionari e ad altissima efficienza precipitativa. Sotto un cielo plumbeo e squarciato da centinaia di fulmini, in provincia di Savona si sono registrate autentiche piene fluviali lampo. I dati pluviometrici provvisori della mattinata testimoniano la gravità della situazione: si registrano già accumuli da record con 219mm ad Albissola Marina, 170mm a Savona città, 161mm a Lavagnola, 149mm a Celle Ligure e 97mm a Marina di Varazze. I torrenti della fascia costiera hanno superato in brevissimo tempo i livelli di guardia, allagando sottopassi, cantine, piani terra e paralizzando la circolazione ferroviaria e autostradale. In questo contesto di severo pericolo idrogeologico, già ieri molti sindaci della regione avevano preventivamente firmato le ordinanze per le scuole chiuse, un provvedimento che oggi ha blindato decine di comuni liguri salvaguardando l’incolumità pubblica prima che la furia delle acque raggiungesse il culmine.

La scia di distruzione in Europa: il ciclone killer dopo Spagna e Francia punta dritto sull’Italia

L’ondata di maltempo estremo che sta paralizzando il nord-ovest italiano non nasce come un semplice episodio autunnale, ma rappresenta l’evoluzione avanzata di una letale circolazione ciclonica che ha già tracciato una drammatica scia di sangue sul continente europeo. Il ciclone in arrivo dalla Francia si è generato dallo sprofondamento di una profonda saccatura nord-atlantica verso la Penisola Iberica, dove lo scontro con masse d’aria preesistenti molto calde ha generato fenomeni catastrofici. La Spagna è stata letteralmente flagellata da una serie di alluvioni lampo devastanti che hanno causato la morte accertata di 5 persone, lasciando dietro di sé oltre a migliaia di sfollati anche danni incalcolabili a infrastrutture, ponti crollati e interi centri urbani sommersi da metri di fango.

Risalendo verso nord-est, il sistema frontale ha poi colpito duramente il territorio transalpino, provocando allagamenti diffusi nei dipartimenti meridionali e un bilancio drammatico che in Francia conta già 1 morto e vari feriti, con decine di interventi di salvataggio effettuati mediante elicotteri e squadre fluviali dei vigili del fuoco. Ora questo mostro barico ha fatto il suo ingresso trionfale sui caldi mari italiani, trovando una riserva inesauribile di calore e vapore acqueo rilasciata dalle acque superficiali del Mediterraneo, ancora sopra le medie del periodo. Questa energia termica latente funge da micidiale combustibile atmosferico, esaltando i moti verticali convettivi e preparando una fase di maltempo severo che minaccia di trasformarsi in emergenza nazionale nelle ore immediatamente successive.

Pomeriggio e sera di massima allerta: rischio piogge alluvionali e tornado tra Nord e Sardegna

Il quadro meteorologico generale subirà una pesantissima e ulteriore esasperazione a partire dal pomeriggio e per tutta la serata di oggi, momento in cui il Paese entrerà ufficialmente nello stato di massima allerta meteo. Il fronte perturbato principale andrà a collidere in maniera violenta con il potente richiamo di scirocco attivo sui mari meridionali, creando una micidiale linea di convergenza al suolo proprio sui bacini dell’alto Tirreno e del Mar Ligure. Questo scontro termodinamico esalterà la formazione di complessi temporaleschi mesoscalari capaci di produrre autentiche piogge alluvionali persistenti, con tassi di precipitazione orari capaci di superare agilmente i sessanta o settanta millimetri. A preoccupare maggiormente i previsori è la fortissima rotazione dei venti a tutte le quote, un parametro di wind shear che eleva in maniera drastica il potenziale per la formazione di supercelle tornadiche, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e lo sviluppo di pericolosi tornado sia in mare aperto, sotto forma di trombe marine, sia all’impatto con le piane costiere.

La traiettoria dell’asse instabile colpirà a pieno regime un’ampia porzione della Penisola. In prima linea resteranno la Liguria, dove il terreno ormai saturo non è più in grado di assorbire ulteriori gocce d’acqua moltiplicando il rischio frane e smottamenti, e la Toscana, a iniziare dalle province settentrionali di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Pisa per poi estendersi rapidamente verso Livorno e Firenze. Contemporaneamente, il violento peggioramento avvolgerà tutto il Nord Italia, con nubifragi battenti che travolgeranno il Piemonte centro-settentrionale, la Lombardia a ridosso delle aree alpine e prealpine tra Varese, Como, Lecco e Bergamo, propagandosi poi verso l’Emilia occidentale, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Anche la Sardegna subirà l’urto delle correnti fredde in quota attraverso l’ingresso di temporali marittimi molto intensi sui settori occidentali e settentrionali tra Sassarese e Gallura. Sul versante opposto, mentre il centro del vortice insiste ad ovest, all’estremo Sud della Penisola si attiveranno vigorose piogge pre-frontali che andranno a colpire in serata i versanti ionici della Calabria, in particolare tra le province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria, e la Sicilia jonica tra le province di Messina, Catania e Siracusa, esposte a un incessante flusso di correnti orientali cariche di umidità.

Allerta Meteo per domani, sarà un Mercoledì di passione con l’apice del maltempo: temporali estremi e alluvioni da nord a sud

Se la giornata odierna segna l’esordio violento del ciclone, la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, rappresenterà il culmine assoluto dell’ondata di maltempo autunnale, estendendo la furia degli elementi a praticamente tutto il territorio nazionale. Con la traslazione del perno barico verso levante, il sistema instabile spazzerà l’Italia intera senza soluzione di continuità, alimentando strutture temporalesche estese per centinaia di chilometri. L’allerta per temporali estremi e alluvioni raggiungerà livelli critici su una vasta fascia che comprende gran parte delle regioni tirreniche e l’estremo Nord-Est. Sotto stretta osservazione la Toscana centro-meridionale, con le province di Grosseto, Siena e Arezzo a serio rischio allagamenti, per poi trasferire il carico di massima distruzione atmosferica verso il Lazio. Province come Viterbo, Roma, Latina e Frosinone potrebbero finire sotto la traiettoria di una linea temporalesca lineare e cattiva, capace di riversare a terra quantitativi di pioggia capaci di superare i centocinquanta millimetri in poche ore, accompagnati da violente raffiche di downburst e frequenti fulminazioni.

La situazione diventerà esplosiva scendendo verso il Sud tirrenico: la Campania vivrà una fase di maltempo acuto, con il Casertano, il Napoletano, la Costiera Amalfitana e il Salernitano esposti a un implacabile bombardamento temporalesco spinto dal libeccio umido, che risalendo i rilievi appenninici scatenerà il temuto effetto stau. Nello stesso tempo, la perturbazione scaricherà quantitativi pluviometrici eccezionali su tutto il Nord-Est, martellando senza sosta il Veneto tra le province di Vicenza, Treviso e Belluno, e l’intero Friuli Venezia Giulia, dove le Alpi Carniche e Giulie fungeranno da muro per i venti carichi di pioggia determinando accumuli cumulati vertiginosi. Piogge abbondanti e temporali si abbatteranno a tappeto anche sul resto del Centro-Sud, inglobando Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e l’intera Sicilia. Si tratterà di una delle giornate meteorologicamente più complesse e rischiose dell’intero anno, con reticoli idrografici minori e maggiori messi a durissima prova dalla portata delle precipitazioni.

Scuole chiuse ed emergenza idrogeologica: le ordinanze e le regole di sicurezza

La vastità e la magnitudo del peggioramento meteo hanno già indotto le autorità di protezione civile ad alzare i livelli di guardia sul territorio. Se nella giornata odierna la misura preventiva delle scuole chiuse ha riguardato in modo massiccio la Liguria, per la giornata di domani l’estensione dei provvedimenti prefettizi e comunali appare inevitabile per tantissime città e comprensori della Penisola. Nelle prossime ore, a fronte dell’emanazione dei bollettini di allerta arancione e rossa emessi dai Centri Funzionali Regionali, decine di sindaci in Toscana, nel Lazio, in Campania, in vaste zone del Nord-Est e in varie province del Centro-Sud valuteranno la serrata dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, delle università, dei parchi pubblici e dei cimiteri per limitare al massimo la circolazione stradale ed evitare situazioni di pericolo durante le ore di massima intensità delle precipitazioni.

Di fronte a scenari che contemplano il pericolo concreto di esondazioni, colate detritiche e trombe d’aria, la prudenza individuale assume un ruolo determinante per la tutela della vita. I cittadini residenti nelle aree a rischio alluvione e nelle vicinanze di canali o fiumi in piena devono rigorosamente evitare di sostare nei piani seminterrati o nei garage sotterranei, luoghi che durante le alluvioni lampo si trasformano in trappole mortali in una manciata di minuti. È imperativo non mettersi alla guida se non per motivi di assoluta urgenza, rinunciare ad attraversare sottopassi o tratti stradali anche solo parzialmente allagati e allontanarsi con prontezza dai ponti, dalle passerelle pedonali e dalle scogliere bersagliate dalle mareggiate. Mantenersi costantemente informati attraverso i canali istituzionali ufficiali dei comuni di appartenenza e seguire scrupolosamente le disposizioni diramate dalla Protezione Civile rappresentano gli unici strumenti efficaci per affrontare l’imminente escalation di maltempo e salvaguardare la propria incolumità.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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