Allerta Meteo, in 10 regioni burrasca e temporali: il bollettino dell’Aeronautica Militare

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo severo che minaccia di colpire duramente diverse regioni da Nord a Sud. Le correnti instabili continuano ad alimentare sistemi nuvolosi carichi di pioggia, capaci di scaricare ingenti quantità d’acqua in lassi di tempo estremamente ristretti. In questo scenario di allerta meteo, i venti giocheranno un ruolo cruciale, spazzando i litorali e provocando un sensibile aumento del moto ondoso che metterà a dura prova le infrastrutture.

Il bollettino ufficiale dell’Aeronautica Militare

Per inquadrare la gravità della situazione nelle prossime ore, riportiamo il testo diramato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. L’avviso include un forte rischio di rovesci violenti e raffiche di vento capaci di generare forti disagi. Di seguito il testo completo del bollettino: “Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 21/10/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: persistono precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, fino alla sera di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, su Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Molise, con particolare riferimento al settore appenninico di quest’ultima regione; fino al termine della giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, su Lombardia, Veneto e Puglia; fino alle prime ore di domani, giovedì 22 ottobre 2026, sul Friuli-Venezia Giulia. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Persiste inoltre, vento forte dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte: fino al mattino di domani, 22 ottobre 2026, sul settore costiero della Toscana; fino al pomeriggio di domani, 22 ottobre 2026, sui settori settentrionali e orientali della Sardegna.

Persiste infine, fino al termine della giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, stato del mare fino a molto agitato al largo del Mar Ligure“.

Protezione Civile e impatto sul territorio

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi diffuse dall’Aeronautica Militare si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio, per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: