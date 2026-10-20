Allerta Meteo Liguria: massima criticità per temporali, “prestare la massima attenzione”

Alla luce delle ultime uscite modellistiche Arpal ha riformulato l’allerta meteo per la Liguria, in dettaglio:

• Zona A: l’allerta arancione per temporali termina alle 2:00 di domani mercoledì 21 ottobre, poi gialla fino alle 6:00

• Zone B e D: allerta arancione fino alle 6:00 di domani e poi gialla fino alle 9:00

• Zona C: entra in arancione alle 17 di oggi fino alle 6:00 di domani; segue allerta gialla fino alle 14:00

• Zona E: entra in arancione alle 15 di oggi fino alle 6:00 di domani; segue allerta gialla fino alle 9:00.

Al termine dell’allerta, su tutte le zone permane una bassa probabilità di temporali forti.

“La vasta depressione che sta stazionando tra Francia e Inghilterra ha portato come previsto un peggioramento, esteso e strutturato, dello scenario meteo con strutture temporalesche persistenti che questa mattina hanno lambito le coste del ponente: la gran parte delle precipitazioni si è scaricata sul mare davanti al Ponente ma si sono osservate piogge forti, puntualmente molto forti anche sulle coste antistanti“, ha sottolineato Arpal. “Nel corso della giornata si prevede un’intensificazione del vento di scirocco che porterà i temporali ad estendersi sul centro della regione. Tali fenomeni sono e saranno accompagnati da piogge diffuse, anche forti molto forti, con cumulate elevate su tutte le zone di allerta“.

“Durante la serata la perturbazione si sposterà sul levante, prima del passaggio del fronte vero e proprio nella notte di mercoledì con ancora tempo instabile e perturbato, in attenuazione nel corso del pomeriggio. I venti sono forti sul Ponente e di burrasca sul Levante. Moto ondoso in aumento con mareggiate sulle coste di levante nella giornata di domani“, ha spiegato Arpal. “L’allerta arancione per temporali – il massimo grado per questi eventi – segnala la possibilità di temporali forti, capaci di riversare molta pioggia in poco tempo; quando sono organizzati e persistenti restano a lungo sulla stessa zona, con importanti effetti al suolo. Sono fra i fenomeni meteo più pericolosi, a cui prestare la massima attenzione“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.