Allerta Meteo, l’Italia piomba in inverno con l’ora solare: freddo al Centro-Nord e forti piogge al Sud, ancora maltempo in Sicilia stasera e domani

La giornata di oggi, domenica 25 ottobre, segna un doppio spartiacque per la nostra Penisola. Da un lato il ritorno all’ora solare, che ha fatto scivolare le lancette indietro di sessanta minuti regalando un’ora di sonno in più ma accorciando drasticamente la luce serale, dall’altro l’arrivo impetuoso del primo assaggio d’inverno. Una poderosa discesa di correnti fredde di estrazione artica è penetrata con veemenza nel bacino del Mediterraneo, scardinando l’atmosfera mite delle scorse settimane e dando vita a una complessa configurazione barica. Il contrasto termico tra l’aria polare in ingresso e le acque superficiali dei nostri mari ancora tiepide ha innescato una severa ciclogenesi sui bacini meridionali, lasciando al contempo il Centro-Nord esposto a un drastico crollo delle temperature e a venti sferzanti di Tramontana e Grecale. L’impatto sul territorio è evidente fin dalle prime ore dell’alba, con un quadro meteorologico spezzato in due che vede da una parte un freddo pungente e cieli limpidi, dall’altra una violenta ondata di maltempo che sta flagellando l’estremo Sud.

Risveglio quasi invernale al Centro-Nord: crollo termico e minime da brivido in pianura

Il risveglio domenicale è stato particolarmente rigido su tutta la Pianura Padana, dove la combinazione tra l’ingresso dell’aria fredda, la cessazione del vento nei bassi strati e il rapido rasserenamento notturno ha favorito un eccezionale irraggiamento dell’atmosfera. L’Emilia Romagna ha fatto registrare valori termici tipici di fine novembre o inizio dicembre, con il termometro che si è avvicinato pericolosamente alla soglia delle gelate. Spiccano i clamorosi +2,0°C registrati nella stazione di Aguscello, nel Ferrarese, seguiti a ruota dai +3,3°C rilevati a Gualdo e Voghenza, a Burana di Bondeno e a Copparo, sempre in provincia di Ferrara. La morsa del gelo non ha risparmiato nemmeno il territorio di Contane, sceso a +3,4°C, identico valore misurato nel Bolognese a Imola Piratello, mentre nel Modenese la centralina di Carpi Sud si è fermata a +3,5°C.

La colonnina di mercurio è precipitata altrettanto bruscamente nel resto del Settentrione. In Veneto si respirano atmosfere pienamente invernali con +5°C a Treviso e +6°C a Padova, mentre il Friuli Venezia Giulia ha visto il termometro scendere fino a +3°C a Gorizia e a +5°C sia a Udine che a Pordenone. Nemmeno le zone costiere del Nord-Est sono riuscite a mitigare del tutto l’irruzione, fermandosi su valori insolitamente bassi per il periodo come dimostrano gli +8°C registrati a Trieste e Venezia. In tutto il resto del Nord, dalle vallate alpine alle campagne piemontesi e lombarde, il risveglio è stato contraddistinto da un’aria tersa ma tagliente, preludio di una stagione fredda che sembra voler bruciare le tappe.

Il freddo dilaga sulle regioni centrali: minime a una cifra in Toscana e Roma sotto i dieci gradi

L’isoterma fredda ha rapidamente scavalcato l’Appennino, propagando il brusco calo termico verso le regioni centrali tirreniche. La Toscana ha sperimentato una mattinata dai connotati pungenti, con valori minimi che sono crollati su livelli invernali: spiccano i +5°C misurati ad Arezzo, seguiti dai +6°C di Siena e Lucca, dai +7°C registrati sia a Firenze che a Grosseto, fino ai +9°C della città di Pisa. L’assenza di copertura nuvolosa ha accentuato la dispersione di calore, regalando un’atmosfera frizzante e cieli azzurri ma temperature costantemente sotto le medie tipiche del periodo.

Anche il Lazio e la Capitale hanno fatto i conti con il primo vero brivido stagionale. Roma si è svegliata all’alba con una temperatura diffusa ovunque sui +10°C, ma è bastato spostarsi verso l’hinterland e i Castelli Romani per trovare un clima ancora più rigido: Ciampino ha fatto segnare +8°C, Velletri è scesa a +6°C e Tivoli ha toccato addirittura i +5°C. L’avvezione fredda è riuscita a insinuarsi persino lungo la costa tirrenica laziale, dove località marittime come Anzio e Civitavecchia non sono andate oltre gli +11°C di minima, spazzate da sostenute raffiche di vento settentrionale che hanno reso la temperatura percepita dal corpo umano sensibilmente inferiore rispetto a quella reale.

Allerta meteo e maltempo estremo al Sud: nubifragi tra Calabria e Sicilia dopo i temporali adriatici

Se il Centro-Nord fa i conti con il termometro in caduta libera, il quadro meteorologico al Meridione si presenta drammaticamente opposto e governato da una severa allerta meteo. La circolazione depressionaria alimentata dal nucleo artico ha innescato sistemi temporaleschi autorigeneranti di eccezionale intensità. Dopo i gravi danni registrati nella giornata di ieri a causa dei violenti nubifragi abbattutisi su Abruzzo, Molise e Puglia, accompagnati dalla comparsa della neve sull’Appennino, il fronte instabile è scivolato nel corso della notte verso l’estremo Sud. Piogge battenti e temporali a ripetizione hanno flagellato l’intera fascia della Calabria tirrenica, da Cosenza fino all’area dello Stretto di Reggio Calabria, estendendosi contemporaneamente alla Sicilia tirrenica, da Palermo fino a Messina.

I rilievi montuosi hanno svolto un ruolo determinante nell’esaltare i moti convettivi per effetto stau: nelle ultime ore si sono registrati accumuli pluviometrici significativi con picchi compresi tra 25 e 30mm sia sui massicci dei Nebrodi che sui Peloritani, così come lungo tutta la dorsale della Catena Costiera calabrese. Si tratta delle aree più colpite dall’incessante treno di celle temporalesche nate sul mar Tirreno meridionale, dove la convergenza tra i venti freddi da nord e le correnti più calde e umide preesistenti continua a pompare vapore acqueo verso le coste e i rilievi prospicienti.

L’evoluzione per oggi: tramonto anticipato, bufere sulle Alpi e allarme nubifragi sulle Madonie

Nel corso del pomeriggio e della serata di oggi, domenica 25 ottobre, l’evoluzione sinottica vedrà un ulteriore rinvigorimento del flusso freddo. Il termometro continuerà a scendere su tutta la Penisola, spinto da forti venti settentrionali che soffieranno con raffiche di burrasca sui crinali appenninici e sui bacini marittimi. A rendere la percezione del freddo ancor più accentuata sarà l’orario del tramonto, che a causa del passaggio all’ora solare arriverà circa sessanta minuti prima, immergendo l’Italia in una serata fredda, buia e pienamente invernale con largo anticipo rispetto alla consuetudine autunnale.

Lo scenario meteorologico rimarrà particolarmente critico al Sud. Il settore tirrenico della Sicilia continuerà a essere bersagliato da precipitazioni di straordinaria intensità, con particolare riferimento alla città di Palermo e alla sua intera area metropolitana. La massima attenzione è rivolta al distretto delle Madonie, dove sono attesi veri e propri nubifragi con cumulate pluviometriche capaci di superare agilmente i 50 millimetri (ulteriori) nell’arco di poche ore, creando il rischio concreto di allagamenti, piene improvvise dei corsi d’acqua e dissesti idrogeologici. L’allerta meteo per la Sicilia e per Palermo rimarrà elevatissima per almeno altre 18-24 ore, prima che il vortice inizi a traslare verso levante.

Nello stesso momento, all’estremo opposto del Paese, l’arco alpino sarà teatro di un altro fenomeno caratteristico delle irruzioni polari. Il versante settentrionale delle Alpi subirà il blocco orografico delle correnti fredde, scatenando vere e proprie bufere di neve in Francia, Svizzera e Austria fino a quote collinari, generalmente oltre gli 800 metri di altitudine. A causa della violenza dei venti in quota si verificheranno consistenti fenomeni di sfondamento nevoso che scavalcheranno le creste di confine, portando fitte fioccate e temporanee bufere bianche anche nelle valli alpine più settentrionali del territorio italiano.

Le previsioni per lunedì 26 ottobre: l’anticiclone avanza al Nord con le prime gelate, ultimi violenti rovesci verso Malta

La giornata di domani, lunedì 26 ottobre, segnerà una graduale transizione delle condizioni atmosferiche, pur mantenendo strascichi di forte instabilità e un contesto termico spiccatamente rigido. Durante la notte e le prime ore del mattino il nucleo temporalesco persisterà con ferocia sulla Sicilia settentrionale, continuando a scaricare piogge torrenziali sul Palermitano e sulle Madonie, per poi scivolare progressivamente verso il Canale di Sicilia. Lungo questa traiettoria il fronte perturbato colpirà in modo diretto anche l’arcipelago di Malta, con rovesci di forte intensità e colpi di vento. Nel frattempo, sul versante adriatico centrale, si attarderà una residua nuvolosità irregolare capace di generare qualche debole pioggia sparsa tra le Marche, l’Abruzzo, il Molise e il promontorio del Gargano, ma con una tendenza a un rapido miglioramento con il passare delle ore.

Sul resto d’Italia, e in modo particolare al Settentrione, andrà consolidandosi una decisa rimonta dell’alta pressione. Il ritorno dell’anticiclone garantirà cieli sereni e un generoso soleggiamento diurno, ma non scalderà l’atmosfera: la presenza di una massa d’aria così fredda nei bassi strati favorirà la classica inversione termica anticiclonica. Durante la notte tra domenica e lunedì e all’alba di domani il ristagno dell’aria fredda nei bassi strati produrrà le prime gelate in pianura Padana, seppur isolate e concentrate nelle aree rurali lontane dai grandi agglomerati urbani. Con il consolidamento della stabilità atmosferica faranno la loro comparsa anche i primi densi banchi di nebbia, tipici della stagione invernale padana, che si formeranno lungo l’asta del Po e nelle vallate interne, mantenendo il clima rigido per tutta la giornata.

Prudenza per le prossime 24 ore: la mappa dei rischi tra piogge estreme e asfalto scivoloso

L’evoluzione meteorologica a brevissimo termine richiede la massima cautela su diversi fronti. Nelle province siciliane di Palermo e Messina, così come nelle aree montane interne di Madonie, Nebrodi e Peloritani, le prossime 18-24 ore saranno determinanti per la gestione dell’emergenza idraulica e idrogeologica: la saturazione dei terreni causata dalle precipitazioni persistenti rende concreto il rischio di smottamenti e improvvisi innalzamenti dei torrenti. Si raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari nelle zone montane e collinari e di prestare estrema attenzione lungo la rete viaria secondaria.

Al Centro-Nord e lungo i valichi alpini la criticità maggiore sarà invece legata alla repentina caduta delle temperature e alla formazione di ghiaccio. Gli automobilisti in transito sulle zone di confine e nei fondovalle padani dovranno fare i conti con l’asfalto reso viscido dalle gelate notturne e con la drastica riduzione della visibilità provocata dalle nebbie da inversione termica. L’autunno ha mostrato la sua faccia più fredda e dinamica, archiviando in modo definitivo i tepori tardivi e consegnando l’Italia a un anticipo d’inverno che condizionerà le nostre abitudini per tutta la settimana.

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