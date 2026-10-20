Allerta Meteo Lombardia: in arrivo piogge, temporali e raffiche di vento fino a 100km/h

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, rischio temporali e vento forte su buona parte della regione. L’allerta per rischio idrogeologico inizia alle 14 di oggi, mentre quella per temporali inizierà alle 6 del mattino di domani, mercoledì 21 ottobre. Per la restante parte della giornata di oggi, martedì 20 ottobre, “si prevede la presenza di un sistema articolato di centri di bassa pressione, che determina condizioni di tempo instabili. Si attende un minimo isolato tra il Golfo del Leone e il Mar Ligure, che contribuisce ad influenzare il tempo sulla Lombardia, causando un consistente afflusso di umidità sulla regione da Sud che, unito ad un richiamo da Est sulla Pianura, perturba le condizioni meteorologiche. Le precipitazioni attese interesseranno l’intero territorio regionale a partire dai settori occidentali e poi da quelli meridionali, dirette verso le Alpi, ma con cumulate che insisteranno prevalentemente sulla fascia prealpina. Meno coinvolte le valli settentrionali e la Pianura orientale. La probabilità di temporali sarà limitata, ma non è esclusa del tutto la possibilità di fenomeni in particolare sulla parte sudoccidentale. Si potranno verificare superamenti areali per vento forte, con raffiche fino a 70-100km/h, in particolare sulla Pianura, ma non è escluso qualche locale rinforzo anche sui rilievi”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, “si attende un allontanamento del minimo barico verso l’Italia centrale, mentre sulla Lombardia un rinforzo dell’instabilità viene causato dall’approssimarsi di un fronte freddo in arrivo da Nord-Ovest che trascina con sé dell’aria più fredda in quota. Si prevedono precipitazioni che interesseranno l’intero territorio regionale, ma in modo intermittente. Si attende un aumento della probabilità di temporali per afflusso di aria fredda in quota. Vento da debole a moderato sulla Pianura durante la notte e in progressiva attenuazione durante il giorno, mentre sui rilievi più intenso, specie nelle ore serali a cavallo tra sera e notte di giovedì”, conclude il bollettino di allerta.

Allerta Meteo anche a Milano

Sul nodo idraulico di Milano, l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è valida a partire dalle ore 14 di oggi, martedì 20 ottobre, per le successive 24 ore. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il Comune invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.