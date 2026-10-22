Allerta Meteo, nuova perturbazione fredda porta un assaggio d’inverno nel weekend dell’ora solare. Poi torna l’Anticiclone delle Azzorre

La giornata odierna, giovedì 22 ottobre, ha regalato un’atmosfera apparentemente rassicurante su gran parte della nostra penisola, offrendo scenari ampiamente soleggiati dopo le recenti perturbazioni. Si tratta tuttavia di un contesto termico e barico profondamente ingannevole. Sebbene i termometri all’aria aperta e sotto la radiazione diretta restituiscano una sensazione di tepore gradevole, il clima fresco di fondo rivela una matrice d’aria ancora frizzante, la cui mitezza è unicamente mascherata dal forte soleggiamento diurno. Residui di instabilità continuano a farsi sentire all’estremo Nord-Est, dove a Trieste insistono piogge deboli o moderate, mentre una diffusa nuvolosità irregolare interessa diverse zone del Centro-Sud, testimoniando la presenza di correnti umide nei bassi strati.

I primi veri indizi di un imminente cambiamento di rotta sono arrivati nel corso del pomeriggio a partire dalla Sardegna. Il cielo dell’isola è stato gradualmente velato e poi oscurato dal transito compatto di cirri alti e stratiformi provenienti direttamente dalla Francia. Questa nuvolosità alta, innocua nell’immediato sotto il profilo delle precipitazioni, costituisce il classico avamposto prefrontale associato all’avvicinamento di una profonda ondulazione ciclonica. Il barometro comincia a registrare una lenta flessione sui bacini occidentali, preludio al cedimento strutturale del campo di pressione e all’ingresso franco di un fronte freddo atlantico destinato a rimescolare violentemente le carte atmosferiche sull’intero bacino centrale del Mediterraneo.

Il fronte atlantico entra nel vivo: venerdì di violenti nubifragi tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna

L’evoluzione prevista per la giornata di domani, venerdì 23 ottobre, sancirà il definitivo ritorno del maltempo più severo. Una marcata perturbazione atlantica penetrerà nel bacino occidentale del Mediterraneo, innescando una rapida ciclogenesi a ridosso del Mar Ligure. L’interazione tra l’aria fresca oceanica in discesa dalle medie latitudini e le acque ancora calde dei nostri mari fornirà un surplus energetico micidiale, ideale per lo sviluppo di sistemi temporaleschi a mesoscala ad alta intensità. I quadranti più esposti a questo primo affondo perturbato saranno la Liguria, la Toscana e l’Emilia-Romagna, dove la convergenza tra lo scirocco umido in risalita e i venti più freddi da nord-ovest creerà la miccia perfetta per precipitazioni torrenziali.

In Liguria, in particolare sui settori di levante e lungo l’arco costiero genovese, ci aspettiamo forti piogge e temporali stazionari, con accumuli pluviometrici orari che potrebbero causare rapide criticità idrauliche e idrogeologiche. Lo sbarramento orografico dell’Appennino tosco-emiliano esalterà le piogge per effetto stau, determinando rovesci continui e intensi anche sul versante toscano e sulle pianure e colline dell’Emilia-Romagna. La fenomenologia sarà accompagnata da un rinforzo generale della ventilazione, da frequenti scariche elettriche e dal rischio concreto di grandinate di medio-piccola taglia, segnando l’ingresso in una fase meteorologica pienamente autunnale e a tratti estrema.

Allerta Meteo, weekend tempestoso al Centro-Sud: sferzate di maestrale, crollo termico e prime nevicate

Tra sabato e domenica il perno depressionario scivolerà rapidamente verso sud-est, spostando il baricentro dei fenomeni violenti verso le regioni centrali e meridionali. Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di spiccata turbolenza atmosferica, guidate dall’irruzione impetuosa di un vento di maestrale che soffierà con raffiche di burrasca superiore ai 100km/h sulla Sardegna, sul Canale di Sicilia e su tutto il settore tirrenico. Il mare andrà incontro a mareggiate estese lungo le coste esposte, mentre l’aria fredda di estrazione groenlandese-marittima dilagherà rapidamente da nord a sud, provocando un autentico e brusco calo delle temperature.

Questo affondo d’aria artica marittima porterà un netto assaggio d’inverno, riducendo drasticamente lo zero termico su tutto lo stivale. Il raffreddamento della colonna d’aria favorirà l’arrivo delle prime vere nevicate in montagna a quote di rilievo per il periodo. Sull’arco alpino, specie sui versanti di confine e sulle zone centro-orientali, i fiocchi bianchi riusciranno a spingersi fino a quote prossime ai 1.000 metri, imbiancando i primi valichi e i pascoli d’alta quota. Sugli Appennini, la neve farà la sua comparsa fin verso i 1.600 metri di quota, creando paesaggi precocemente invernali sulle cime d’Abruzzo, Lazio e Molise, mentre temporali a graupel o grandine mista a pioggia potranno manifestarsi a quote collinari.

Al Nord, nel contempo, il rapido rasserenamento favorito dai venti di favonio e dal successivo ingresso di aria secca lascerà spazio a notti terse e gelide. Le temperature notturne scenderanno stabilmente sotto i +5°C, mentre di giorno, nonostante la presenza del sole, la colonnina di mercurio farà fatica a raggiungere i +15°C. L’apice del raffreddamento nei bassi strati si raggiungerà all’alba di lunedì, quando la Pianura Padana e i fondovalle alpini sperimenteranno le prime diffuse gelate autunnali, con valori prossimi allo zero termico o persino leggermente negativi a livello del suolo.

L’impatto psicologico e termico dell’ora solare: il tramonto anticipato e l’avanzata del freddo

A rendere questa transizione verso il freddo ancora più netta e percepibile sarà la concomitanza con un evento temporale fondamentale: nella notte tra sabato e domenica scoccherà il ritorno all’ora solare, costringendoci a spostare le lancette degli orologi indietro di sessanta minuti. Questo passaggio coinciderà perfettamente con l’apice del crollo termico, enfatizzando dal punto di vista sensoriale l’arrivo dell’inverno meteorologico. Il fatto che il buio arrivi improvvisamente con un’ora di anticipo nel tardo pomeriggio modificherà radicalmente la percezione climatica della giornata, amplificando la sensazione di freddo per chiunque si trovi all’aperto nelle ore post-lavorative.

Con le lancette spostate un’ora indietro, l’orario del tramonto subirà una contrazione drastica su tutte le principali città italiane. Nei centri adriatici e orientali l’oscurità avanzerà precocemente, con Trieste e Bari che vedranno il sole scendere sotto la linea dell’orizzonte già intorno alle 16:55. A Venezia la luce del giorno svanirà verso le 17:02, mentre a Bologna e Firenze il tramonto si attesterà attorno alle 17:10. Spostandoci verso sud-ovest e verso l’area tirrenica, Napoli vedrà calare il sole alle 17:10 e Milano alle 17:12, seguite da Roma alle 17:15. A Palermo il tramonto avverrà alle 17:18, mentre Torino, trovandosi all’estremità occidentale della penisola, manterrà gli ultimi raggi fino alle 17:22 circa.

Questo anticipo generalizzato del crepuscolo ha conseguenze dirette e immediate sull’andamento della curva termica diurna. Senza il sostegno della radiazione solare a partire dalle cinque del pomeriggio, il bilancio radiativo del terreno diverrà rapidamente negativo, innescando una perdita repentina di calore per irraggiamento verso la troposfera. Ciò significa che farà molto più freddo molto prima durante il pomeriggio. Aumenteranno sensibilmente le ore complessive di freddo all’interno delle ventiquattro ore, costringendo la popolazione a sperimentare temperature basse già all’imbrunire anziché nel cuore della notte. È proprio questa sinergia tra raffreddamento dinamico dell’aria e contrazione anticipata della luce a regalare la netta sensazione di essere piombati direttamente nell’inverno profondo.

Il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre: fisica delle inversioni termiche ed escursioni da record

L’inizio della prossima settimana vedrà una rimodulazione dell’impianto barico a scala continentale. Con l’allontanamento definitivo della saccatura verso l’Europa orientale e il Mediterraneo levantino, si aprirà la strada per l’avanzata dell’anticiclone delle Azzorre, che tenderà a espandersi verso l’Italia garantendo una fase di diffusa stabilità atmosferica e tempo ampiamente soleggiato. Le masse d’aria in quota tenderanno gradualmente a mitigarsi, portando un lieve aumento delle temperature massime, percepibile soprattutto al Nord e lungo le coste tirreniche, ma la dinamica meteorologica al suolo sarà dominata da complessi processi fisici tipici delle figure altopressorie tardo-autunnali.

La stabilità barica prolungata, unita all’assenza di vento nei bassi strati e alla limpidezza della volta celeste, innescherà vigorosi processi di irraggiamento notturno. Durante le lunghe notti autunnali, il calore immagazzinato dal suolo nelle poche ore di luce viene rapidamente disperso nello spazio sotto forma di radiazione infrarossa. Il terreno si raffredda velocemente, raffreddando per contatto lo strato d’aria immediatamente sovrastante. Poiché l’aria fredda possiede una densità maggiore rispetto a quella calda, essa tende a scivolare e a depositarsi nei bacini chiusi, nelle conche orografiche e su tutta la pianura, dando vita al fenomeno dell’inversione termica. In questa configurazione, la normale diminuzione della temperatura con la quota si capovolge: a basse altitudini l’aria risulterà sensibilmente più fredda rispetto a quella che si registra a quote collinari o di media montagna.

Le conseguenze pratiche di questa meccanica saranno evidenti. Nelle ore notturne e all’alba si formeranno estese e diffuse gelate notturne, con la formazione di brina non solo sui rilievi ma soprattutto nei fondovalle alpini e lungo tutta la Pianura Padana, dove la colonnina di mercurio toccherà facilmente valori intorno a 0°C o inferiori. Nelle ore centrali del giorno, al contrario, la generosa insolazione consentirà una rapida risalita dei termometri, che al Nord e al Centro riusciranno a varcare persino la soglia dei +20°C. Questo comporterà una grande escursione termica giornaliera, con scarti tra la temperatura minima dell’alba e la massima pomeridiana che potranno raggiungere o superare i 15-18 gradi centigradi. Ci troveremo così di fronte alla quintessenza dell’autunno: gelide notti d’impronta invernale contrapposte a pomeriggi miti e luminosi sotto l’egida rassicurante delle Azzorre.

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