Allerta Meteo per lunedì 2 novembre: violento ciclone con piogge alluvionali e freddo, verso le scuole chiuse per maltempo estremo nelle Regioni in cui sono aperte

Le ultime elaborazioni dei principali modelli matematici confermano uno scenario di spiccata severità atmosferica destinato a concretizzarsi a cavallo tra il fine settimana e l’avvio della prossima settimana. L’affondo di una massa d’aria di estrazione russa sul bacino centrale del Mediterraneo innescherà la rapida genesi di un violento ciclone mediterraneo sul Mar Tirreno, alimentato dalle acque superficiali ancora insolitamente calde per il periodo. Questo contrasto termico esasperato trasformerà la perturbazione in un vero e proprio generatore di tempeste, capace di sprigionare venti di burrasca con raffiche superiori ai 100km/h, mareggiate violente lungo le coste esposte e precipitazioni a carattere torrenziale.

Accanto ai quantitativi eccezionali di pioggia attesi sul territorio, l’elemento che caratterizzerà questa fase perturbata sarà un repentino crollo delle temperature. L’ingresso delle correnti settentrionali farà piombare l’Italia in un contesto di freddo invernale anticipato, abbassando sensibilmente lo zero termico e portando nevicate abbondanti lungo la dorsale appenninica fino a quote insolitamente basse. L’apice del peggioramento coinciderà proprio con la giornata di lunedì 2 novembre, quando il minimo di bassa pressione stazionerà sulle regioni meridionali, determinando condizioni di forte maltempo prolungato con cumulate pluviometriche che localmente potrebbero superare i duecento millimetri in poche ore.

Le zone più colpite dal maltempo e l’incubo alluvioni al Centro e al Sud

La traiettoria stimata del minimo barico posiziona l’asse del maltempo più violento direttamente sul versante centro-meridionale del Paese. Il rischio alluvioni e allagamenti lampo salirà vertiginosamente a causa della persistenza delle celle temporalesche autorigeneranti, favorite dal blocco orografico delle montagne dell’Appennino contro cui impatteranno i venti carichi di umidità. I territori maggiormente esposti a questa dinamica potenzialmente devastante comprendono una vasta fascia che dal medio versante adriatico si estende all’estremo Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia figurano infatti come le aree a massimo impatto critico.

In queste regioni il terreno già saturo dalle piogge delle scorse settimane non sarà in grado di drenare rapidamente l’enorme massa d’acqua in caduta libera. Ciò comporterà un rischio concreto di esondazione per i corsi d’acqua primari e secondari, colate di fango lungo i versanti montani e criticità idrogeologiche diffuse nei centri urbani. Lungo i litorali ionici e tirrenici si attendono onde imponenti che ostacoleranno il regolare deflusso dei fiumi verso il mare, incrementando la probabilità di alluvioni costiere. La configurazione sinottica non lascerà scampo a una rapida attenuazione, rendendo l’intero quadrante meridionale un autentico sorvegliato speciale per l’intera durata dell’evento.

Lunedì 2 novembre ad alta tensione: verso i bollettini della Protezione Civile

Alla luce delle proiezioni meteo, cresce di ora in ora la preoccupazione per la gestione della sicurezza pubblica nella giornata di lunedì 2 novembre. Nella giornata di domenica, il Dipartimento della Protezione Civile, in stretta sinergia con i Centri Funzionali Decentrati regionali, emetterà i consueti bollettini di vigilanza e criticità idraulica e idrogeologica. È ampiamente prevedibile che per molti settori del Mezzogiorno e del medio Adriatico vengano dichiarati livelli di criticità arancione o addirittura rossa, i livelli massimi di preallarme e allarme previsti dal sistema nazionale di allertamento.

La diramazione di un’allerta arancione o rossa attiva automaticamente i protocolli di sicurezza dei Centri Operativi Comunali coordinati dai primi cittadini. In presenza di scenari con piogge a carattere di nubifragio, venti tempestosi e rischi per la viabilità stradale e ferroviaria, scatta la facoltà dei sindaci di emanare provvedimenti contingibili e urgenti. È quindi assai probabile che molti amministratori locali optino per il principio di massima cautela, disponendo con apposite ordinanze la chiusura delle strutture pubbliche più sensibili per limitare gli spostamenti della cittadinanza e preservare l’incolumità generale.

Scuole chiuse per allerta meteo: il paradosso tra calendario scolastico e maltempo

Il tema più caldo di queste ore riguarda l’eventualità di avere le scuole chiuse all’avvio della settimana, una misura spesso indispensabile per decongestionare il traffico cittadino ed evitare che studenti e famiglie si trovino in strada durante le fasi più critiche dell’ondata di maltempo. La situazione sul territorio nazionale presenta tuttavia un paradosso geografico e normativo legato al confronto tra i calendari regionali e le conseguenze del maltempo in arrivo.

La giornata di lunedì coincide con la ricorrenza della Commemorazione dei defunti, una data in cui diverse giunte regionali avevano già deliberato la sospensione preventiva delle lezioni a inizio anno scolastico. Nello specifico, all’interno del perimetro delle regioni colpite dal ciclone, gli studenti di Campania, Molise, Calabria e Sicilia non andranno comunque andati a scuola, poiché per queste regioni il calendario ufficiale prevede già la chiusura istituzionale per la festività aggiuntiva. In queste zone, pertanto, il problema di emanare ordinanze specifiche per il plesso scolastico non si porrà, anche se le amministrazioni comunali dovranno comunque vigilare su parchi pubblici, sottopassi e cimiteri cittadini.

La questione si fa invece caldissima nelle restanti aree a forte rischio idrogeologico: Abruzzo, Puglia e Basilicata. In queste tre regioni i rispettivi calendari scolastici prevedono la regolare apertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Saranno proprio i sindaci di queste tre regioni a dover valutare ora per ora i bollettini meteo per decidere se imporre la serrata delle aule mediante specifica ordinanza sindacale. Qualora l’allerta venisse confermata sui massimi livelli, le decisioni di stop alla didattica da parte dei primi cittadini potrebbero moltiplicarsi rapidamente a partire dalla giornata di domenica, coinvolgendo sia i grandi capoluoghi che i piccoli centri dell’entroterra montano e delle pianure alluvionali.

Le scuole rimarranno invece regolarmente aperte in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche e Lazio, cioè sulla quasi totalità del Centro/Nord dove la giornata feriale vede le scuole aperte, e il maltempo non sarà così proibitivo.

Ordinanze dei sindaci e monitoraggio in tempo reale su MeteoWeb

L’emanazione delle ordinanze di chiusura segue una tempistica vincolata alla pubblicazione ufficiale dei documenti di criticità della Protezione Civile, attesi nel primo pomeriggio della vigilia. Una volta valutati i quadri previsionali, le segreterie comunali redigono gli atti formali che stabiliscono l’inagibilità temporanea delle scuole per motivi di pubblica incolumità, comunicando la decisione agli organi scolastici territoriali e alle forze dell’ordine. Si raccomanda ai cittadini delle zone interessate di evitare l’affidamento a notizie non verificate sui social network e di fare costante riferimento ai canali istituzionali del proprio Comune di residenza.

La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del ciclone minuto per minuto attraverso l’analisi delle immagini satellitari, dei radar meteo e dei modelli ad alta risoluzione. Nelle prossime ore pubblicheremo aggiornamenti tempestivi sia sulla traiettoria precisa della perturbazione che sull’elenco completo dei Comuni che decideranno di firmare le ordinanze per le scuole chiuse per allerta meteo, offrendo a famiglie, docenti e pendolari una copertura capillare e costante della situazione d’emergenza.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: