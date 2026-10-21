Allerta Meteo Piemonte: intensificazione dei venti e quota neve in deciso calo

Migliora gradualmente il tempo in Piemonte nella giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, con le precipitazioni in esaurimento e temperature in calo in montagna. Arpa Piemonte segnala venti occidentali in intensificazione dalla serata, mentre per venerdì è previsto un nuovo passaggio frontale, con nevicate sulle Alpi fino a 1.600-1.800 metri “Oggi generale attenuazione delle piogge, ancora moderate al nord fino al pomeriggio. Quota neve in deciso calo nella sera, ma con precipitazioni in esaurimento. Progressiva intensificazione dei venti da ovest, dapprima solo sulle Alpi in estensione alle valli e zone pedemontane occidentali nella sera. Domani nulla da segnalare“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 21 ottobre 2026 da Arpa Piemonte.

Il bollettino di vigilanza rimarca: “Oggi generale attenuazione delle piogge, ancora moderate al nord fino al pomeriggio. Quota neve in deciso calo nella sera, ma con precipitazioni in esaurimento. Progressiva intensificazione dei venti da ovest, dapprima solo sulle Alpi in estensione alle valli e zone pedemontane occidentali nella sera. Domani nulla da segnalare. Venerdì nuovo passaggio frontale con neve fino a 1600-1800 m sulle aree alpine“.

Allerta Meteo Piemonte, i bollettini

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