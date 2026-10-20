Allerta Meteo Piemonte, scatta l’allarme arancione: piogge e rovesci diffusi, rischio esondazioni

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo arancione sulle zone al confine con la Liguria e un’allerta meteo gialla su alto Tanaro e settori nord. “Saranno possibili locali esondazioni e fenomeni di versante”, segnala Arpa Piemonte. “Tempo perturbato con piogge e rovesci diffusi, localmente molto forti tra basso Astigiano e basso Alessandrino e, dalla serata e fino al primo pomeriggio di domani, sull’alto Piemonte. Graduale attenuazione dei fenomeni nella mattinata di domani a partire dai settori sudoccidentali; un miglioramento più esteso interverrà dal tardo pomeriggio di domani favorito dall’attivazione di venti di Foehn nelle valli alpine, in estensione alle zone di pianura e collina adiacenti”, si legge nel bollettino di Arpa Piemonte.

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