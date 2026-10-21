Allerta Meteo prolungata in Lombardia: rischio piogge, temporali e vento forte fino a mezzanotte

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha prolungato fino alla mezzanotte l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, per rischio temporali e per rischio vento forte su quasi tutta la regione, ad eccezione dell’estremo nord-est. Per la seconda parte della giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, “le precipitazioni, dopo la giornata particolarmente attiva di ieri e della prima giornata di oggi, interesseranno ancora il territorio ma in forma minore, determinando però comunque cumulate significative specie sui settori centro-settentrionali. Saranno possibili massimi locali compresi tra 50 e 90mm, in particolare sui settori prealpini centro-occidentali. La probabilità di temporali aumenterà leggermente; i territori possibilmente interessati dai fenomeni più attivi saranno quelli della pianura centro-orientale, anche se non è da escludere che le strutture temporalesche formatesi possano essere trascinate dal flusso in quota verso le Prealpi. Si segnalano, inoltre, dei rinforzi della ventilazione specie sul Nord-Ovest, dove saranno possibili raffiche locali oltre i 70km/h, anche a carattere favonico; non sono esclusi locali rinforzi della ventilazione anche altrove”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, giovedì 22 ottobre, “le condizioni metereologiche sono previste in netto miglioramento grazie alla rimonta dell’alta pressione. Non sono previste precipitazioni rilevanti mentre la ventilazione, specie nelle ore notturne e fino al mattino, subirà dei significativi rinforzi con raffiche anche a carattere favonico che provocheranno un diffuso disseccamento, anche se sono attesi rinforzi dei venti anche altrove; dal pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni”, riporta il bollettino.

Allerta Meteo anche a Milano

Anche sul nodo idraulico di Milano l‘allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, emanata ieri, è stata prolungata fino alla mezzanotte. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il Comune invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.