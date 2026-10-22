Allerta meteo Protezione Civile 23 ottobre: temporali e rischio idrogeologico in una regione

La Protezione Civile segnala condizioni di ordinaria criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico in alcune aree della Toscana per la giornata di domani, venerdì 23 ottobre 2026. L’allerta meteo è di colore giallo e interessa tre zone del territorio regionale: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana e Versilia. La segnalazione riguarda due differenti tipologie di rischio, entrambe classificate con il livello di ordinaria criticità. Le aree interessate dall’allerta per temporali coincidono con quelle per le quali è stata indicata anche la criticità idrogeologica.

Rischio temporali: allerta gialla tra Lunigiana, Versilia e Garfagnana

Uno degli elementi principali dell’allerta meteo del 23 ottobre 2026 è la segnalazione del rischio temporali su tre settori della Toscana. La criticità ordinaria riguarda il comprensorio Serchio-Garfagnana-Lima, la Lunigiana e la Versilia, territori compresi nelle aree regionali di allertamento meteorologico. L’indicazione del livello giallo evidenzia una condizione di attenzione per i fenomeni temporaleschi nelle zone individuate. L’allerta riguarda specificamente il rischio associato ai temporali, senza ulteriori distinzioni territoriali tra le tre aree segnalate.

Rischio idrogeologico in Toscana: ordinaria criticità nelle stesse tre zone

Accanto al rischio temporali, per venerdì 23 ottobre è prevista anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico. La segnalazione interessa nuovamente Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana e Versilia. Il rischio idrogeologico è legato alle possibili conseguenze delle precipitazioni sul territorio, con fenomeni che, in determinate condizioni, possono coinvolgere il suolo, i versanti e il regolare deflusso delle acque. La classificazione di ordinaria criticità indica un livello di attenzione rispetto a possibili effetti localizzati. La contemporanea presenza dell’allerta per temporali e di quella idrogeologica caratterizza dunque il quadro segnalato per queste aree della regione.

Protezione Civile, doppia allerta gialla per venerdì 23 ottobre 2026

Il quadro dell’allerta meteo in Toscana per venerdì 23 ottobre 2026 è quindi caratterizzato da due distinte segnalazioni di ordinaria criticità, entrambe di livello giallo, relative al rischio temporali e al rischio idrogeologico. La delimitazione territoriale è identica per entrambe le categorie di rischio e comprende Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana e Versilia. Sono queste le zone della Toscana al centro della segnalazione della Protezione Civile per la giornata di domani.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 ottobre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca sui settori settentrionali, in attenuazione serale; localmente forti nord occidentali su Calabria, Sicilia e zone costiere del Tirreno centro-meridionale, tutti in attenuazione.

Mari: generalmente molto mossi i bacini occidentali e meridionali, localmente agitati il Mar di Sardegna ed il Tirreno centro-meridionale, in attenuazione serale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 ottobre 2026

Precipitazioni: dal pomeriggio, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, settori alpini del Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia, Toscana, in estensione serale a Umbria e Lazio centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati su Liguria di Levante e Alta Toscana.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione; massime in sensibile diminuzione sul Piemonte.

Venti: dalla serata, tendenti a forti occidentali sulla Sardegna settentrionale, sulla Liguria di Ponente e sulla Toscana meridionale.

Mari: localmente molto mossi il Tirreno Meridionale e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione; dal pomeriggio tendenti a molto mossi il Mar di Sardegna, il Mar Ligure ed il Tirreno settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 ottobre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, settori costieri di Veneto ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Lazio centro meridionale, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, settori tirrenici di Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a moderati sui settori adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Centro Nord, specie sui settori alpini.

Venti: forti nord-occidentali, con rinforzi di burrasca, sulla Sardegna, in estensione alla Sicilia e ai settori tirrenici centro-meridionali.

Mari: agitati il Mar di Sardegna e il Tirreno meridionale, molto mossi i restanti bacini occidentali.

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