Allerta meteo Protezione Civile 30 ottobre, doppia criticità per il maltempo: le zone interessate

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per venerdì 30 ottobre 2026, con criticità che interesseranno alcune aree del Molise e della Puglia. Le segnalazioni riguardano sia il rischio temporali sia il rischio idrogeologico, entrambi classificati con un livello di ordinaria criticità. Le zone interessate si concentrano soprattutto lungo il versante adriatico delle due regioni, con un’estensione che comprende il litorale molisano, il Gargano, le Isole Tremiti, il Tavoliere e alcuni settori della Puglia centrale.

Allerta meteo gialla del 30 ottobre: le zone interessate in Molise e Puglia

Per la giornata di venerdì 30 ottobre, in Molise l’allerta gialla per rischio temporali riguarda la zona di allertamento denominata Litoranea. La stessa area è interessata anche dall’allerta gialla per rischio idrogeologico, con una doppia segnalazione di ordinaria criticità. In Puglia, il quadro delle allerte coinvolge un territorio più esteso. Le zone indicate sono il Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, il Gargano e Tremiti, il Basso Fortore, il Basso Ofanto e la Puglia Centrale Adriatica. Per tutte queste aree pugliesi sono previste le medesime classificazioni di criticità, con allerta gialla sia per rischio temporali sia per rischio idrogeologico. Le segnalazioni interessano dunque differenti zone di allertamento del territorio regionale, dai bacini del settore settentrionale fino alla fascia adriatica centrale.

Rischio idrogeologico: doppia allerta nelle stesse aree

Accanto all’allerta per temporali, la Protezione Civile ha indicato anche un’ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Le zone interessate coincidono integralmente con quelle segnalate per i temporali, sia in Molise sia in Puglia. In Molise, la classificazione gialla per rischio idrogeologico riguarda la Litoranea. In Puglia, il livello giallo interessa il Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, il Gargano e Tremiti, il Basso Fortore, il Basso Ofanto e la Puglia Centrale Adriatica. Il rischio idrogeologico è legato alle possibili conseguenze delle precipitazioni sul territorio, come fenomeni di ruscellamento, allagamenti localizzati e criticità nelle aree maggiormente vulnerabili. La classificazione di allerta gialla segnala un livello di criticità ordinaria, distinto dai livelli più elevati di allertamento.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 ottobre 2026

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti da nord-est sui settori adriatici centro settentrionali.

Mari: molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione; tendenti a localmente molto mossi l’Adriatico centro-settentrionale ed il Canale di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 30 ottobre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo orientale e meridionale, Molise centro orientale, Campania orientale e meridionale, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia nord-orientale e Sardegna meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Abruzzo e Molise orientale, Puglia garganica e settori centrali adriatici.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in calo nei valori massimi, localmente sensibile sui settori adriatici centro meridionali e ionici calabresi ed appenninici centro-meridionali.

Venti: localmente forti da nord-est su settori adriatici centro settentrionali, settori appenninici settentrionali, Toscana, Liguria di Levante e Sardegna orientale.

Mari: localmente molto mossi l’Adriatico centro-settentrionale ed il Mare di Sardegna settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 31 ottobre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Lazio meridionale, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli; fino a puntualmente moderati su Abruzzo, Molise orientale, Puglia centro-orientale, Calabria meridionale, Sicilia ionica e Sardegna sud orientale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in calo al Nord-Ovest, localmente sensibile sui settori alpini occidentali.

Venti: localmente forti da nord-est su settori adriatici centro settentrionali, settori appenninici settentrionali, Toscana, Lazio settentrionale e Sardegna orientale.

Mari: localmente molto mossi l’Adriatico centro-settentrionale ed il Mare di Sardegna settentrionale.

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