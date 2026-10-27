Allerta meteo, rapido ciclone dai Balcani tra stasera e domani: violenta tempesta di vento al Sud e bufere di neve eccezionali in Grecia

L’autunno compie un improvviso balzo in avanti con una configurazione barica caratterizzata da fortissimi contrasti termici e dinamici. Tra la serata di oggi, martedì 27 ottobre e le prime ore di domani, mercoledì 28 ottobre, una rapida goccia fredda in quota si isola sui Balcani meridionali, evolvendo in un vero e proprio ciclone mediterraneo a cuore freddo. Il vortice, contraddistinto da geopotenziali eccezionalmente bassi attorno ai 552 decametri alla quota isobarica di 500 hPa, si posiziona proprio a cavallo tra l’Albania, la Macedonia del Nord e la Grecia settentrionale, per poi sprofondare rapidamente verso il Mar Egeo e il Golfo di Corinto. Questa manovra atmosferica genera una compressione barica impressionante sul Mediterraneo centrale. La presenza di un robusto promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale funge infatti da blocco insormontabile a ovest, costringendo la massa d’aria fredda di estrazione artica a incanalarsi lungo un corridoio strettissimo che lambisce il Mezzogiorno d’Italia ed esplode su tutta la penisola balcanica.

L’analisi termica alla quota di 850 hPa, corrispondente a circa 1.500 metri in atmosfera libera, rivela l’entità straordinaria di questo affondo. Sul comparto greco ed egeo si registreranno scarti negativi dalla media climatologica trentennale compresi tra gli 8°C e i 10°C al di sotto della norma, un valore tipico del pieno inverno e raramente riscontrabile sul finire del mese di ottobre. Il contrasto tra questa lingua d’aria gelida in rapida discesa dal comparto carpatico-danubiano e le acque ancora tiepide dello Ionio e dell’Egeo fornirà l’energia termodinamica necessaria per alimentare precipitazioni convettive particolarmente violente, rovesci temporaleschi e un repentino abbattimento dello zero termico.

La geografia delle nevicate in Grecia: bufere precoci sulla spina dorsale del Pindo

L’elemento più eclatante di questa violenta fase di maltempo riguarda la Grecia, che si troverà nell’epicentro del flusso freddo e delle precipitazioni più intense. Nel corso di mercoledì 28 ottobre, il Paese ellenico vivrà una delle ondate di freddo e neve più precoci della sua storia climatica recente per la terza decade di ottobre. L’interazione tra i venti umidi e carichi di vapore provenienti dai bacini marittimi circostanti e l’aria artica in quota darà vita a un potente sollevamento orografico lungo i principali sistemi montuosi della Grecia continentale.

Le abbondanti nevicate si concentreranno soprattutto al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, ma durante le fasi di precipitazione più convettiva la quota neve potrà temporaneamente calare fin verso gli 800–900 metri nelle vallate interne più riparate e sottoposte a rovesciamento d’aria fredda. La dorsale montuosa del Pindo, autentica spina dorsale ellenica, riceverà gli accumuli più imponenti, in particolare tra l’Epiro orientale e la Macedonia Occidentale, con accumuli al suolo che oltre i 1.200 metri potranno agevolmente superare i venti o trenta centimetri di neve fresca e pesante. Località e distretti montani come Florina, Kozani, Kastoria e il massiccio del monte Smolikas vedranno scenari puramente invernali, con bufere di neve e visibilità azzerata lungo i valichi stradali d’alta quota.

Il fronte nevoso non risparmierà la Tessaglia montana e le vette della Grecia Centrale, coinvolgendo in pieno i massicci dell’Olimpo, del Parnaso e del monte Giona, dove i rifugi alpini e gli impianti sciistici verranno sommersi da una coltre bianca del tutto inusuale per il calendario autunnale. Persino le montagne più elevate del nord del Peloponneso, a partire dal massiccio del Chelmos e del Cillene, vedranno le prime spruzzate di neve sulle creste sommitali. Nelle pianure e lungo le coste greche, invece, il maltempo si tradurrà in temporali violenti, grandinate, venti burrascosi e un crollo termico repentino che farà crollare le massime diurne su valori inferiori ai 12-14°C, ponendo bruscamente fine alla residua mitezza delle scorse settimane.

L’impatto sull’Italia: tempesta di tramontana fino a 90 km/h, mareggiate e freddo anomalo al Sud

L’Italia si troverà sul bordo occidentale di questa trottola ciclonica balcanica, sperimentando un coinvolgimento marginale in termini di precipitazioni ma di primaria importanza sotto il profilo anemometrico e termico. Il fortissimo gradiente barico orizzontale che si attiverà tra il campo di alta pressione arroccato sul Tirreno e il minimo profondo presente sullo Ionio settentrionale e sull’Albania innescherà una severa intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali. A partire dalla tarda serata di martedì 27 ottobre e per tutta la notte e la mattinata di mercoledì 28 ottobre, una vera e propria tempesta di tramontana e grecale spazzerà le regioni ioniche e basso-adriatiche. Le raffiche più impetuose colpiranno la Puglia, in particolare il Salento, le Murge e la costa adriatica brindisina e leccese, la Basilicata ionica e gran parte della Calabria, con folate che potranno raggiungere e localmente superare i 90 km/h. I venti soffieranno con violenza anche attraverso le strettoie naturali dell’Appennino e lungo il corridoio dell’istmo di Catanzaro e dello Stretto di Messina, rendendo difficoltosi i collegamenti marittimi e provocando disagi alla viabilità stradale e autostradale per la caduta di rami e detriti.

Sul fronte delle precipitazioni, l’effetto schermante della catena appenninica e la traiettoria orientale del centro di bassa pressione limiteranno i fenomeni: il cielo si presenterà spesso nuvoloso o molto nuvoloso sul versante adriatico e ionico, ma i fenomeni saranno rari e per lo più limitati a qualche veloce rovescio in Calabria, specialmente a ridosso della Sila greca, del Marchesato e del versante ionico aspromontano. A fare notizia sarà soprattutto il freddo anomalo, acuito dall’effetto wind chill, con le temperature percepite che scenderanno bruscamente a causa della forza del vento, mentre le isoterme a 850 hPa subiranno una flessione di quattro o cinque gradi rispetto alle medie stagionali. Moto ondoso in rapido aumento con mareggiate impetuose sulle coste esposte del Golfo di Taranto, del Salento adriatico e del litorale ionico calabrese, con onde che al largo potranno superare i tre o quattro metri di altezza significativa. Al contempo, il resto della Penisola, dal Centro ai settori tirrenici e su tutto il Nord Italia, rimarrà protetto dalla cupola dell’anticiclone, godendo di ampi spazi di sereno e clima asciutto, seppur con marcate inversioni termiche notturne e foschie nelle pianure.

La calamita barica verso Halloween: le grandi manovre per il Ponte di Voejkov e il Burian

Questo transito ciclonico, per quanto rapido e concentrato nel giro di 24-36 ore, possiede un’importanza strategica fondamentale nell’evoluzione meteo a scala europea per i giorni successivi. L’approfondimento della depressione sui Balcani e sullo Ionio agirà infatti come una vera e propria calamita barica, lasciando in eredità una profonda ferita ciclonica nel cuore del Mediterraneo orientale che continuerà a richiamare correnti da nord-est. Questa circolazione depressionaria fungerà da innesco per la successiva e ben più imponente manovra continentale attesa proprio a ridosso del weekend di Halloween e nei primi giorni di novembre. I modelli matematici a medio e lungo raggio continuano a mostrare l’innalzamento di una mastodontica cella altopressoria tra le Isole Britanniche e la Scandinavia che andrà a saldarsi con l’anticiclone termico russo, strutturando la leggendaria configurazione nota come Ponte di Voejkov. Questo ponte barico spalancherà un canale di retrogradazione gelida diretta dall’Artico siberiano verso il bacino centrale del Mediterraneo, attirato proprio dal vuoto di pressione scavato dal ciclone balcanico di queste ore.

Si profilano all’orizzonte scenari di Burian precoce capaci di stravolgere la circolazione atmosferica europea e di investire direttamente l’Italia con un’ondata di gelo e nevicate a quote collinari o pianeggianti di rilevanza storica per l’inizio di novembre. Una tendenza affascinante e potenzialmente estrema sulla quale torneremo con minuziosi dettagli e aggiornamenti orari nei nostri prossimi approfondimenti previsionali.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: