Allerta Meteo Sardegna: codice arancione per temporali forti e persistenti

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta meteo arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico per temporali nel Sassarese e allerta meteo gialla (criticità ordinaria) nel resto dell’isola. L’avviso in vigore fino alla mezzanotte. Secondo il servizio meteo dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpas) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con cumulati moderati, e temporali forti diffusi o persistenti. I venti saranno forti da sud-ovest con possibili raffiche di burrasca sul nord della Sardegna, in particolare durante il passaggio dei temporali”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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