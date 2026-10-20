Allerta Meteo, scuole chiuse in tantissimi comuni mercoledì 21 ottobre: boom di ordinanze in Liguria, Piemonte, Lazio e Campania, l’ELENCO completo

L’autunno entra nella sua fase più acuta con un’intensa perturbazione di origine atlantica che sta flagellando ampie porzioni d’Italia, determinando nubifragi improvvisi, forti raffiche di vento e un marcato rischio idrogeologico. La macchina dei soccorsi e della prevenzione è al lavoro senza sosta su tutto il territorio nazionale. Nella giornata odierna, martedì 20 ottobre, l’allerta ha già fatto scattare la serrata generale degli edifici scolastici in gran parte della Liguria, dove i sindaci dei capoluoghi e delle vallate interne hanno preferito azzerare la mobilità urbana per prevenire scenari di pericolo. Con l’avanzamento della perturbazione verso il versante tirrenico centrale e meridionale, cresce l’attesa per i provvedimenti relativi alla giornata di domani. Nelle prossime righe viene fornito un quadro completo e ragionato dei territori e dei comuni che stanno formalizzando o valutando la decisione di disporre le scuole chiuse per allerta meteo mercoledì 21 ottobre, illustrando sia i contesti a rischio sia le disposizioni amministrative da conoscere.

Dalla Liguria al Centro-Sud: il contesto dell’allerta meteo

La situazione che si è delineata nelle scorse ore ha visto la Protezione Civile impegnata in un monitoraggio serrato delle precipitazioni che hanno investito il Nord-Ovest. La Liguria ha vissuto una giornata complessa, con fiumi e torrenti sotto osservazione speciale e con le aule rimaste sbarrate a Genova, Savona, La Spezia e in numerosi centri costieri e montani dell’imperiese e del levante ligure. Il fronte perturbato, tuttavia, non si arresta: nelle prossime ventiquattro ore la massa d’aria instabile scivolerà rapidamente verso sud-est, alimentando temporali stazionari e mareggiate lungo le coste tirreniche di Toscana, Lazio, Campania e settori della Calabria, senza risparmiare le aree appenniniche interne.

L’intensità delle piogge attese nelle ore notturne e mattutine rappresenta il fattore determinante che guida le scelte delle autorità locali. Quando i modelli meteorologici segnalano precipitazioni cumulate elevate in archi temporali ristretti, il rischio di esondazioni, colate di fango e allagamenti nelle sedi viarie urbane diventa critico. Questo spiega per quale ragione le prime ore del pomeriggio odierno vedono i vari Centri Operativi Comunali (COC) riuniti in seduta permanente per vagliare l’emissione di ordinanze contingibili e urgenti volte a interrompere la didattica in presenza.

I comuni e i territori che decidono per le scuole chiuse mercoledì 21 ottobre

L’attenzione principale per la giornata di mercoledì 21 ottobre si concentra sulla Campania, interessata da una severa allerta meteo arancione diramata dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico diffuso e fenomeni temporaleschi violenti. Nell’area metropolitana di Napoli e nella fascia costiera flegrea, le amministrazioni comunali di centri densamente popolati come Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto hanno avviato tempestivamente le procedure per la firma dei decreti sindacali di stop alle lezioni, con particolare cautela legata alla conformazione orografica e alla gestione dei deflussi idrici. Sempre in territorio campano, una situazione analoga si registra nella provincia di Benevento e nelle zone interne del Sannio, dove la fragilità geomorfologica impone misure preventive severe: diversi sindaci dell’hinterland beneventano, tra cui quelli delle aree collinari del Fortore e della Valle Telesina, hanno predisposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi i nidi e le strutture per l’infanzia. Ordinanze restrittive sono in corso di formalizzazione anche lungo la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, aree storicamente vulnerabili a smottamenti e caduta massi lungo le arterie di collegamento, nonché in alcuni comuni del casertano a ridosso del litorale domizio.

Spostando lo sguardo al Nord, in Liguria la situazione evolve gradualmente da allerta arancione verso livelli di vigilanza gialla o verde a seconda dei bacini idrografici. A fronte della chiusura totale avvenuta martedì, molte amministrazioni liguri stanno valutando la riapertura dei plessi per mercoledì mattina, ma le verifiche strutturali su eventuali infiltrazioni o allagamenti nei singoli edifici potrebbero spingere alcuni piccoli comuni dell’entroterra montano savonese e genovese a prorogare la sospensione delle lezioni per completare i sopralluoghi tecnici. Nelle altre regioni interessate da avvisi di maltempo di livello giallo, come il basso Lazio, la costa toscana e l’intera Calabria, le lezioni risultano generalmente confermate, salvo interventi puntuali e circoscritti disposti da singoli primi cittadini in prossimità di corsi d’acqua esondabili o cantieri aperti.

L’elenco dei comuni che hanno già ufficializzato la chiusura delle scuole per domani, mercoledì 21 ottobre

Scuole chiuse in Piemonte

Silvano d’Orba (Alessandria)

(Alessandria) Cassinelle (Alessandria)

(Alessandria) Molare (Alessandria)

(Alessandria) Bosio (Alessandria)

(Alessandria) Gavi (Alessandria)

(Alessandria) Arquata Scrivia (Alessandria)

(Alessandria) Castelletto d’Orba (Alessandria)

(Alessandria) Tagliolo Monferrato (Alessandria)

(Alessandria) Rocca Grimalda (Alessandria)

(Alessandria) Cremolino (Alessandria)

Scuole chiuse in Liguria

La Spezia

Scuole chiuse nel Lazio

Anzio (Roma)

(Roma) Nettuno (Roma)

(Roma) Gaeta (Latina)

(Latina) Aprilia (Latina)

(Latina) Itri (Latina)

(Latina) Formia (Latina)

(Latina) Minturno (Latina)

(Latina) Spigno Saturnia (Latina)

(Latina) Santi Cosma e Damiano (Latina)

Scuole chiuse in Campania

Avellino

Caserta

Benevento

Montesarchio (Benevento)

(Benevento) Ercolano (Napoli)

(Napoli) Gragnano (Napoli)

(Napoli) Sorrento (Napoli)

(Napoli) Pozzuoli (Napoli)

(Napoli) Pompei (Napoli)

(Napoli) Giugliano (Napoli)

(Napoli) Castellammare di Stabia (Napoli)

(Napoli) Procida (Napoli)

(Napoli) Meta di Sorrento (Napoli)

(Napoli) Ischia (Napoli)

(Napoli) Serrara Fontana (Napoli)

(Napoli) Torre del Greco (Napoli)

(Napoli) Forio d’Ischia (Napoli)

(Napoli) Piano di Sorrento (Napoli)

(Napoli) Villaricca (Napoli)

(Napoli) Portici (Napoli)

(Napoli) Qualiano (Napoli)

(Napoli) Quarto (Napoli)

(Napoli) San Giorgio a Cremano (Napoli)

(Napoli) Torre Annunziata (Napoli)

(Napoli) Bacoli (Napoli)

(Napoli) Frattamaggiore (Napoli)

(Napoli) Somma Vesuviana (Napoli)

(Napoli) Caivano (Napoli)

(Napoli) Cervinara (Avellino)

(Avellino) Piana di Monte Verna (Caserta)

(Caserta) Caiazzo (Caserta)

(Caserta) Amalfi (Salerno)

(Salerno) Nocera Inferiore (Salerno)

(Salerno) Nocera Superiore (Salerno)

(Salerno) Cava dei Tirreni (Salerno)

(Salerno) Ravello (Salerno)

(Salerno) Roccapiemonte (Salerno)

Come funziona l’ordinanza del sindaco e la differenza tra sospensione e chiusura

Molti cittadini si domandano spesso perché le scuole non chiudano in tutta la provincia o in tutta la regione contemporaneamente in presenza di una medesima allerta meteo. La ragione risiede nell’architettura normativa dell’ordinamento italiano. Ai sensi dell’articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali, il sindaco rappresenta l’autorità comunale di protezione civile e detiene il potere esclusivo di emanare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare emergenze di salute pubblica o incolumità dei cittadini. La decisione di chiudere un plesso scolastico non dipende in automatico dal colore dell’allerta (gialla, arancione o rossa) diffuso dalla Protezione Civile regionale, ma dalla valutazione specifica che ogni primo cittadino compie sul proprio territorio, tenendo conto della viabilità locale, della presenza di ponti a rischio o della facilità di accesso per il trasporto pubblico.

Esiste inoltre una netta differenza giuridica e pratica tra la semplice sospensione delle attività didattiche e la chiusura totale dell’istituto scolastico. Quando il provvedimento sindacale decreta la sospensione della didattica, l’obbligo di frequenza decade unicamente per gli studenti, mentre la struttura scolastica rimane tecnicamente aperta e accessibile al dirigente, al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici (personale ATA), che sono tenuti a prendere servizio salvo diverse indicazioni del dirigente. Quando invece l’ordinanza stabilisce la chiusura dell’edificio a causa di grave pericolo o impraticabilità della viabilità, i cancelli restano fisicamente sbarrati per tutti: docenti e personale amministrativo sono legalmente esentati dalla prestazione lavorativa per causa di forza maggiore, senza decurtazioni di stipendio né obbligo di recupero orario.

Le verifiche su trasporti, registri elettronici e canali di comunicazione istituzionali

Nei giorni contrassegnati da meteo avverso, le famiglie devono fronteggiare disagi che vanno ben oltre il perimetro degli edifici scolastici, investendo la mobilità quotidiana e i collegamenti intercomunali. Il blocco del trasporto pubblico locale, il rallentamento delle linee ferroviarie regionali e la soppressione di corse degli autobus extraurbani creano spesso situazioni paradossali in cui la scuola di destinazione risulta aperta, ma lo studente non può raggiungerla per via di allagamenti o interruzioni stradali lungo il tragitto. In questi frangenti, le circolari scolastiche raccomandano la massima prudenza e giustificano automaticamente gli alunni pendolari impossibilitati a viaggiare.

Per evitare di cadere vittime di notizie false o di vecchie ordinanze rilanciate impropriamente sulle chat di messaggistica istantanea, è fondamentale attenersi ai soli canali ufficiali. Il documento probatorio definitivo è esclusivamente l’ordinanza firmata digitalmente e pubblicata nell’Albo Pretorio del sito istituzionale del singolo Comune. Parallelamente, le segreterie e i dirigenti scolastici inviano comunicazioni formali tramite il registro elettronico, che rappresenta il canale prioritario di raccordo tra corpo docente e famiglie. Monitorare le pagine social istituzionali dei sindaci e le notifiche delle applicazioni municipali di allerta civica consente di apprendere in tempo reale ogni decisione, garantendo decisioni tempestive e la massima sicurezza per l’intera comunità.

Assenze, lezioni perse e viaggi di istruzione: cosa prevede la legge per gli studenti

Uno dei dubbi ricorrenti tra famiglie e studenti riguarda il calcolo delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico. La normativa ministeriale stabilisce che per essere ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato sia necessario frequentare almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Tuttavia, i giorni di mancata frequenza determinati dalla chiusura della scuola o dalla sospensione delle lezioni sancite da un’ordinanza sindacale per maltempo sono considerati assenze per causa di forza maggiore. Tali giornate non rientrano in alcun modo nel computo del limite massimo di assenze consentite, garantendo la piena tutela del percorso formativo di ciascun allievo.

Anche per quanto concerne il recupero dei giorni di scuola andati persi, l’ordinamento prevede che, qualora il calendario scolastico scenda al di sotto della soglia minima istituzionale dei duecento giorni di lezione a causa di calamità naturali o provvedimenti di pubblica autorità, l’anno scolastico rimanga comunque valido e le scuole non siano tenute a prolungare il calendario estivo o organizzare rientri pomeridiani forzati. Per le gite, le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione programmati nella giornata di maltempo, la prassi e le circolari ministeriali impongono la revoca immediata di ogni spostamento collettivo qualora insista un’allerta arancione o rossa, con rinvio ad altra data o richiesta di rimborso integrale alle agenzie di trasporto e di viaggio secondo le clausole di salvaguardia per evento naturale straordinario.

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