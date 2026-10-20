Allerta Meteo Sicilia: piogge, temporali e raffiche di burrasca

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre. L’allerta meteo gialla interessa tutta l’isola. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l’isola, con quantitativi cumulati da deboli a moderati” e “venti tendenti a forti occidentali, con raffiche di burrasca”, riporta il bollettino di allerta. Segnalati come “molto mossi tutti i bacini”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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