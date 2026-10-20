Allerta Meteo, temporali auto-rigeneranti risalgono lo Stretto di Messina: nubifragi sulla jonica, torna l’incubo dell’alluvione di Giampilieri, è la stessa configurazione!

Torna l’incubo dell’alluvione di Giampilieri e Scaletta Zanclea tra Sicilia e Calabria: il riferimento è al disastro del 1° ottobre 2009, quando nel messinese jonico morirono 43 persone e altre 100 rimasero ferite, per un temporale auto-rigenerante che scaricò oltre 300mm di pioggia proprio all’imboccatura meridionale dello Stretto di Messina. La configurazione di quella drammatica notte è la stessa, identica, di questa notte tra 20 e 21 ottobre di 17 anni dopo. Questo non significa che si verificherà un altro disastro analogo. Ma la situazione meteorologica è la stessa, con correnti di scirocco prefrontale che alimentano violenti temporali auto-rigeneranti lungo il ramo meridionale di un profondo ciclone in arrivo al Sud Italia, in un contesto stagionale in cui le acque del mare sono ancora molto calde.

I forti temporali serali si sono innescati a partire dalle ore 22:00 e stanno scaricando enormi quantitativi pluviometrici tra l’Etna, i Peloritani e anche l’Aspromonte. In pochissimo tempo sono già caduti 93mm di pioggia a Piedimonte Etneo, 49mm a Nunziata di Mascali, 39mm ad Antillo, 38mm a Forza d’Agrò, 32mm a Giarre, 30mm a Graniti, 22mm a Castelmola. In Calabria spiccano i 30mm di San Luca, poi abbiamo 17mm a Samo e a Canolo Nuovo, 16mm a Sant’Agata del Bianco, 11mm a Platì, 9mm ad Antonimina, 7mm a Staiti e Bova Superiore. Le piogge sono in rapida intensificazione e stanno risalendo lo Stretto verso Messina e Reggio Calabria.

L’elemento più preoccupante al momento, riguarda l’intensità delle scariche elettriche: tra Alì Terme e Taormina sono cadute già oltre 800 saette in meno di un’ora, per un temporale alimentato dallo scirocco che mantiene le temperature molto elevate al punto che alle ore 23:00 della notte abbiamo ben +23°C a Messina e addirittura +24°C a Reggio Calabria. Massima attenzione per il prosieguo della nottata in un’area ad altissimo rischio idrogeologico. Attenzione alla circolazione sull’A18 Messina-Catania e sulla SS114 Orientale Sicula Messina-Siracusa, nelle aree colpite dal maltempo. Le conseguenze di questa situazione dipenderanno dalla durata dei fenomeni così intensi. La speranza è che si esauriscano rapidamente, altrimenti saranno guai.

Le fotografie del temporale in diretta da Reggio Calabria:

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