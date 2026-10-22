Allerta Meteo Toscana, domani tornano piogge e temporali: ecco dove

Una perturbazione in transito nella giornata di domani, venerdì 23 ottobre, porterà nuove piogge in particolare nel nord-ovest della Toscana, dove saranno possibili precipitazioni fin dal mattino, in intensificazione nel corso del pomeriggio. Sul resto della regione fenomeni non significativi, ad eccezione della provincia di Grosseto dove, in serata, potranno verificarsi temporali. Alla luce di questa situazione, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un‘allerta meteo gialla per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. L’avviso, valido dalle ore 17 di domani fino alla mezzanotte successiva, interesserà Versilia, Lunigiana, Garfagnana e bacino della Lima.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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