Allerta Meteo Toscana, in arrivo piogge e temporali forti: scatta il codice arancione

La perturbazione atlantica prevista nei giorni scorsi è in arrivo con piogge e temporali su tutta la Toscana. Coinvolte dai fenomeni di forte intensità saranno in particolare le isole dell’Arcipelago per cui la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione. L’allerta è valida dalle ore 18 alla mezzanotte di oggi, martedì 20 ottobre. L’instabilità coinvolgerà tutta la regione fino al pomeriggio di domani, mercoledì 21 ottobre. È previsto pertanto un codice giallo per mareggiate, temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

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