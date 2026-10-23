Allerta Meteo Toscana, piogge e temporali dal pomeriggio: le aree colpite

Perturbazione in transito sulla Toscana nella giornata di oggi, venerdì 23 ottobre. Possibilità di temporali sulle province settentrionali e sull’alto Livornese; fenomeni localmente forti sulle zone nordoccidentali. In serata possibili temporali sparsi anche sul Grossetano. Domani, sabato, residui rovesci nelle prime ore. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle ore 17 di oggi fino alla mezzanotte per le zone nordoccidentali.

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