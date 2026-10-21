Allerta Meteo Toscana: raffiche di vento fino a 100km/h e mareggiate

Tempo in miglioramento in Toscana, con residue condizioni di instabilità. Ancora possibili nella giornata di oggi rovesci e temporali, soprattutto sulle zone centro meridionali. Forti venti di Libeccio-Ponente, con raffiche fino a 80-100km/h, sono invece previsti su arcipelago e costa livornese. Alla luce di questa situazione, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un‘allerta meteo gialla per vento forte e mareggiate che interesserà fino alle 8 di domani, giovedì 22 ottobre, le isole e le zone costiere centrali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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